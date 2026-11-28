Jak donosi „Wall Street Journal”, wobec utrzymujących się ograniczeń prędkości sieci Starlink, ukraińskie wojsko szuka alternatyw. Jednym z nich ma być izraelski dostawca łączności – firma HiSKY – z którego usług Siły Zbrojne Ukrainy skorzystały podczas ataku na Most Krymski.

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HiSKY zamiast Starlinka? Ukraina sięga po inne rozwiązania w wojnie z Rosją

Według osób zaznajomionych ze sprawą, na które powołuje się „WSJ”, część ukraińskiej amunicji użytej w atakach na przeprawę łączącą Krym z Półwyspem Tamańskim wyposażona była w system HiSKY. W przeciwieństwie do Starlinka, system ten działa również na terenie Rosji. Z informacji podanych przez jedno ze źródeł „WSJ”, ukraińscy operatorzy dronów wykorzystali ten system także do lokalizowania rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych.

Inny rozmówca „WSJ” stwierdził, że izraelski system nie jest wystarczająco zaawansowany. Problemem ma być obecność specjalistów podczas misji, której brak skłania wojsko do korzystania z prostszych terminali Starlinka. Sugerować to może, że inne systemy, takie jak HiSKY, stosowane będą prawdopodobnie podczas operacji o szczególnym znaczeniu.

Tym bardziej, jak zaznacza „WSJ”, że wiele dronów produkowanych w Ukrainie jest skonfigurowanych z systemem udostępnianym przez SpaceX. Przestawienie ich na inny system często wymaga odesłania sprzętu do producenta.