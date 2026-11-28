Zdjecie ilustracyjne
Jak donosi „Wall Street Journal”, wobec utrzymujących się ograniczeń prędkości sieci Starlink, ukraińskie wojsko szuka alternatyw. Jednym z nich ma być izraelski dostawca łączności – firma HiSKY – z którego usług Siły Zbrojne Ukrainy skorzystały podczas ataku na Most Krymski.
Według osób zaznajomionych ze sprawą, na które powołuje się „WSJ”, część ukraińskiej amunicji użytej w atakach na przeprawę łączącą Krym z Półwyspem Tamańskim wyposażona była w system HiSKY. W przeciwieństwie do Starlinka, system ten działa również na terenie Rosji. Z informacji podanych przez jedno ze źródeł „WSJ”, ukraińscy operatorzy dronów wykorzystali ten system także do lokalizowania rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych.
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Inny rozmówca „WSJ” stwierdził, że izraelski system nie jest wystarczająco zaawansowany. Problemem ma być obecność specjalistów podczas misji, której brak skłania wojsko do korzystania z prostszych terminali Starlinka. Sugerować to może, że inne systemy, takie jak HiSKY, stosowane będą prawdopodobnie podczas operacji o szczególnym znaczeniu.
Tym bardziej, jak zaznacza „WSJ”, że wiele dronów produkowanych w Ukrainie jest skonfigurowanych z systemem udostępnianym przez SpaceX. Przestawienie ich na inny system często wymaga odesłania sprzętu do producenta.
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