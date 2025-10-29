To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego. Kwestia ta wynikła w sprawie, w której sąd rejonowy uwzględnił wniosek współwłaścicieli nieruchomości, z której geodezyjnie wykroili oni mniejszą działkę. Dla tej ostatniej nie ustanowiono jednak księgi wieczystej ani drogi publicznej. Współwłaściciele wystąpili więc o ustanowienie służebności drogi koniecznej dla tej nowej działki. Sąd rejonowy wskazał, że z uwagi na ukształtowanie terenu obie części nieruchomości położone są na innej wysokości. A to wywołuje trudności z dostępem do drogi publicznej z tej wydzielonej działki.

Kiedy przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej? Czy dotyczy ono każdej działki?

Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił wniosek, wskazując, że wnioskodawcy winni być świadomi konsekwencji swojej decyzji i powstałych niedogodności i nie mogą teraz ich łagodzić kosztem ograniczenia prawa własności działek sąsiednich.

Roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej nie przysługuje, jeśli ma służyć jedynie dla wygody właściciela nieruchomości władnącej, a więc wnioskodawców. Wtedy polepszenie dostępu do drogi publicznej może nastąpić jedynie za zgodą właściciela nieruchomości obciążonej.

Wnioskodawcy winni byli więc w pierwszej kolejności podjąć próby dokonania niezbędnych robót, aby zapewnić owej nieruchomości dostęp do drogi publicznej przez ich drugą działkę. A w tej kwestii nie zgłosili oni nawet wniosków dowodowych.