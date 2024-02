Według drugiego stanowiska sprawa dotycząca tylko wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności na skutek niezaskarżenia pozostałej części orzeczenia jest nadal sprawą z zakresu prawa rzeczowego, wobec czego skarga kasacyjna przysługuje w niej niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

SN przychylił się do tego drugiego stanowiska.

– Przemawia za nim to, że art. 145 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, jej właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności.

Można więc żądać „ustanowienia za wynagrodzeniem” potrzebnej służebności, co oznacza, że w jednym postępowaniu mają być rozstrzygnięte dwie powiązane z sobą kwestie: obciążenia nieruchomości (ograniczonym prawem rzeczowym) oraz zasądzenia wynagrodzenia, które dla właściciela gruntu stanowi ekwiwalent za to obciążenie. Wynagrodzenie to jest zasądzane jednorazowo i tylko w postępowaniu o ustanowienie służebności, więc dopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej powinna być odnoszona do całej sprawy – wskazała w uzasadnieniu sędzia Beata Janiszewska.

Co się tyczy samego odrzucenia skargi kasacyjnej, to SN wskazał, że skarżący poprzestał na wyrażeniu niezadowolenia z konieczności uiszczenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Uważał bowiem, że powinien uzyskać służebność nieodpłatnie, gdyż jest osobą ubogą i przez 34 lata korzystał z drogi dojazdowej, którą zagrodził jeden z uczestników postępowania.

Jak widać, argumenty te nie wystarczyły, a mógł powalczyć przed SN tylko o te pieniądze.