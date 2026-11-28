„Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prezydenta m.st. Warszawy i orzekł, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie” – poinformowała w sobotę sędzia Alicja Fronczyk, rzeczniczka prasowa ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

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Przypomnijmy, iż w środę stołeczny ratusz odmówił przedłużenia zgody na zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby decyzja ta została utrzymana, protest mógłby odbywać się jedynie do 30 listopada. Organizatorzy zaskarżyli rozstrzygnięcie do Sądu Okręgowego w Warszawie. W czwartek sąd uwzględnił ich odwołanie i uchylił decyzję prezydenta stolicy. Na to rozstrzygnięcie SO stołeczny ratusz złożył w piątek zażalenie.

Dlaczego warszawski ratusz odmówił przedłużenia zgody na protest pod TK?

Uzasadniając odmowę, ratusz wskazywał, że choć wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich należy do podstawowych praw konstytucyjnych, nie ma ona charakteru bezwzględnego.

Jednym z argumentów przeciwko przedłużeniu protestu było niedotrzymanie przez organizatora ustawowego, 30-dniowego terminu na zgłoszenie zgromadzenia. Ratusz zwracał również uwagę na jego planowany czas trwania – nieprzerwanie przez 36 dni. W ocenie urzędu oznaczałoby to dalsze, istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tej części miasta.

Kolejne zastrzeżenia dotyczyły zajmowanej przestrzeni. W zgłoszeniu organizator zadeklarował, że protest będzie odbywał się na chodniku i ścieżce rowerowej, bez zajmowania jezdni. Tymczasem na miejscu ustawiono m.in. namioty i scenę. Jak argumentował ratusz, policja, chcąc zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha. To ważny ciąg komunikacyjny łączący Śródmieście z Mokotowem, a także droga dojazdowa do Trasy Łazienkowskiej.

Zdaniem stołecznego urzędu blokada ulicy utrudnia również przejazd służbom ratunkowym. Dodatkowym argumentem przeciwko przedłużeniu zgromadzenia było jego usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów podlegających szczególnej ochronie.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa od września

Zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęło się we wrześniu 2026 roku. Jego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec tego, co określają jako próbę siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.

Protest ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami oraz Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i udostępnia uczestnikom przestrzeń do publicznych wystąpień.

W organizację manifestacji zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci protestu jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia.

W manifestacjach uczestniczyli przede wszystkim politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Na miejscu pojawiali się także zwolennicy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.