Podział gruntów rolnych pod okiem państwa. Nie można o tym zapomnieć przy zniesieniu współwłasności

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Prof. Bartosz Rakoczy, UMK, radca prawny

To zbyt daleko idąca wykładnia ustawy, gdyż jej celem jest ograniczenie obrotu gruntami rolnymi, aby były one wykorzystywane przede wszystkim rolniczo. Jeżeli więc mimo zniesienia współwłasności zostaje zachowany rolny charakter tych działek, to nie ma powodu, by w tę zmianę ingerowało państwo, KOWR, zwłaszcza że dotychczasowi współwłaściciele stali się właścicielami, co wzmacnia ich pozycję. Trzeba pamiętać, że jest jeszcze ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która z powodzeniem zapewnia ochronę rolniczego charakteru tych działek.