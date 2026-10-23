Pierwsza dama USA Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą w kontrolowanym przez Rosję mieście Ołeszki; rozejm ma wejść w życie 29 października – poinformował w piątek Biały Dom.

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Mieszkańcy tego miasta na południu Ukrainy, okupowanego przez siły rosyjskie od lutego 2022 roku, alarmują o pogłębiającym się kryzysie żywnościowym. Szczegóły uzgodnień, w tym czas obowiązywania rozejmu i sposób nadzorowania jego przestrzegania, nie zostały na razie ujawnione.

Komunikat Białego Domu. Melania Trump zapowiada ewakuację cywilów

Jak podał Biały Dom w komunikacie podpisanym przez Melanię Trump, obie strony zgodziły się tymczasowo wstrzymać wszelkie działania wojskowe na terenie miasta. Przedstawiciele cywilni Rosji i Ukrainy mają odwiedzać mieszkańców w ich domach, oceniać ich potrzeby i organizować pomoc. Osoby chcące opuścić Ołeszki otrzymają wsparcie i transport do wybranego miejsca – zarówno na terytorium Rosji, jak i Ukrainy.

Jak podał Biały Dom, obie strony zgodziły się tymczasowo wstrzymać wszelkie działania wojskowe na terenie miasta. Przedstawiciele cywilni Rosji i Ukrainy mają odwiedzać mieszkańców w ich domach, oceniać ich potrzeby i organizować pomoc. Osoby chcące opuścić Ołeszki otrzymają wsparcie i transport do wybranego miejsca – zarówno na terytorium Rosji, jak i Ukrainy.

Melania Trump podkreśliła, że mieszkańcy pilnie potrzebują opieki medycznej, leków, żywności i czystej wody. W mieście występują problemy z dostawami prądu, drogi są zaminowane, a mieszkańcy regularnie doświadczają ataków wojskowych.

Pierwsza dama USA przekazała, że do dokumentowania przebiegu operacji zaangażowano niezależną amerykańską organizację medialną. Jej przedstawiciele mają towarzyszyć rosyjskim i ukraińskim zespołom, by pomóc zagwarantować poszanowanie decyzji poszczególnych rodzin.

Według Białego Domu Melania Trump rozpoczęła rozmowy z przywódcami obu państw, wykorzystując kanał komunikacji nawiązany podczas wcześniejszych działań na rzecz połączenia ukraińskich dzieci z rodzinami. Jak przekazała, od momentu rozpoczęcia negocjacji zespoły obu krajów pracowały nad szczegółami porozumienia, w tym nad rozminowaniem terenu.

Przed rosyjską inwazją w Ołeszkach mieszkało około 24 tys. osób. Obecnie, według szacunków Białego Domu, pozostało tam od 1,7 do 2 tys. mieszkańców, głównie starszych osób, a także około 50 dzieci. Od początku wojny miasto znajduje się na linii frontu. Po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce zalanych zostało około 90 proc. jego terytorium.