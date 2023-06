Z ostatniego komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że Rosjanie zadali ciężkie straty nacierającym Ukraińcom, którzy mieli stracić 28 czołgów, w tym osiem leopardów i 109 pojazdów opancerzonych. Resort obrony Rosji podaje, że Ukraińcy nacierając w południowej części obwodu donieckiego mieli stracić nawet 1 500 żołnierzy.



"Po doznaniu ciężkich strat dzień wcześniej, reżim w Kijowie zreorganizował resztki 23 i 31 Brygady Zmechanizowanej (...), które kontynuowały działania ofensywne" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Rosji.



Reuters podkreśla, że doniesień Rosjan z frontu nie sposób zweryfikować. Ukraińcy nie podają informacji o ponoszonych przez siebie stratach.



"Washington Post" twierdzi, że część przedstawicieli administracji USA uważa, że ukraińska kontrofensywa się rozpoczęła, ale rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, nie chciał komentować tych doniesień.

- Nie będę się wypowiadał za ukraińską armię - uciął temat Kirby.



- Ale kiedykolwiek zdecydują się oni na taki krok i cokolwiek zdecydują zrobić, prezydent (Joe Biden) jest pewien, że zrobiliśmy co możemy w ciągu ostatnich sześciu, ośmiu miesięcy, by upewnić się, że (Ukraińcy) mają sprzęt, są wyszkoleni i dysponują potencjałem, by osiągnąć sukces - dodał.

Jewgienij Prigożyn nie wierzy w komunikaty resortu obrony Rosji

Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba mówił w poniedziałek w rozmowie z agencją Reutera, że Ukraina ma wystarczającą ilość broni, by przeprowadzić kontrofensywę, ale odmówił komentarza w kwestii tego, kiedy taka ofensywa się zacznie.



Wiceszefowa resortu obrony Ukrainy, Hanna Malar, mówiła w poniedziałek, że ukraińska armia skupia się obecnie na rejonie Bachmutu, gdzie "odnosi określone sukcesy".



Tymczasem Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera, który wielokrotnie krytykował rosyjski resort obrony stwierdził, że ostatnie oświadczenia Ministerstwa Obrony o dużych ukraińskich stratach to "szalona i absurdalna science fiction".



W nocy z 5 na 6 czerwca Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Kijów. Znad Morza Kaspijskiego w stronę Ukrainy wystrzelono 35 pocisków manewrujących Ch-101/555, z których wszystkie miały zostać strącone.