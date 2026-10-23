Radosław Sikorski we wpisie opublikowanym w serwisie X zwrócił uwagę na zachowanie Elona Muska, zaznaczając, że miliarder krytykuje europejskie instytucje, jednocześnie licząc na unijne koncesje dla należących do niego firm.

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Sikorski do Elona Muska: Doceńmy jego odwagę

Polityk udostępnił wpis amerykańskiego dziennikarza Michaela Weissa, który skomentował ustalenia dziennika "The Wall Street Journal". Wynika z nich między innymi, że decyzje podejmowane przez szefa SpaceX paraliżują ukraińskie działania obronne.

„Niemniej jednak, doceńmy odwagę Elona Muska. Wtrącanie się w europejską politykę i atakowanie samej UE, gdy pragniesz przywilejów regulacyjnych i pozwoleń na częstotliwości, to śmiała strategia biznesowa” – stwierdził Sikorski.

Donald Trump zadzwonił do Elona Muska. Chodziło o ograniczenia Starlinka w Ukrainie

Jak informował „The Wall Street Journal”, prezydent USA Donald Trump zadzwonił w środę do Elona Muska i zwrócił się do niego z prośbą o zniesienie ograniczeń nałożonych na Starshield, wojskową wersję systemu Starlink wykorzystywaną na Ukrainie. Według amerykańskich urzędników ograniczenia te zostały wprowadzone na polecenie szefa SpaceX.

Już w czwartek – niedługo po rozmowie Trumpa z Muskiem – system zaczął działać sprawniej, co potwierdzili przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Część ukraińskich urzędników zaznaczyła jednak, że nie przywrócono jeszcze jego pełnej funkcjonalności. System działał mimo to przy większych prędkościach niż wcześniej.

Według rozmówców „The Wall Street Journal” Trump przekazał Muskowi, że jest sfrustrowany utrzymywaniem ograniczenia prędkości działania systemu. Sprawiało ono, że część ukraińskich dronów uderzeniowych i przechwytujących nie mogła skutecznie przeciwdziałać rosyjskim atakom.

Do rozmowy doszło po publikacji „The Wall Street Journal”, w której ujawniono, że to Musk nakazał ograniczenie działania Starlink. SpaceX i Biały Dom przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczące tego, czy miliarder podjął decyzję samodzielnie, czy też działał na polecenie amerykańskiej administracji.

W piątek Ukraina nadal nie potwierdziła zniesienia ograniczeń prędkości Starlinka i Starshield. Ukraińskie wojsko wciąż odnotowuje utratę łączności przy prędkości 161 km/h, mimo doniesień o interwencji Donalda Trumpa u Elona Muska – podaje Ukrinform.

Starlink wciąż nie odzyskał sprawności

Według informacji przekazanych agencji Ukrinform przez źródło w ukraińskim Ministerstwie Obrony ograniczenia dotyczące działania łączy satelitarnych nadal nie zostały zniesione. Ukraińskie Siły Obronne i specjaliści resortu monitorują funkcjonowanie systemów Starlink i Starshield, sprawdzając, czy przywrócono ich pełną sprawność.

Rozmówca Ukrinformu przekazał, że jeszcze rano 23 października występowały przypadki utraty połączenia przy prędkości 161 km/h. Nie ma zatem potwierdzenia, że dotychczasowe restrykcje zostały wycofane.

Podobne stanowisko przedstawił Serhij „Flesz” Beskrestnow, niezależny doradca prezydenta Ukrainy. Jak napisał na Facebooku, pojedyncze przypadki działania Starlinka przy prędkościach przekraczających limit nie oznaczają, że ograniczenia zostały zniesione. Mogą być związane z działaniem algorytmów SpaceX albo szczególnymi warunkami użytkowania.

Dlaczego system Starlink jest tak ważny dla Ukrainy?

Ograniczenia mają znaczenie dla ukraińskich zdolności obronnych. 17 października prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że limit prędkości wynoszący 161 km/h uniemożliwia wykorzystywanie Starlinka na przechwytujących dronach przeznaczonych do zwalczania rosyjskich bezzałogowców typu Szahed.

Systemy łączności satelitarnej są istotnym elementem infrastruktury wykorzystywanej przez Ukrainę podczas wojny. Problemy z ich działaniem mogą ograniczać możliwości korzystania z urządzeń, które wymagają stabilnego połączenia w trakcie lotu.