Ukraińscy żołnierze podczas uruchamiania łączności satelitarnej Starlink
Według informacji przekazanych agencji Ukrinform przez źródło w ukraińskim Ministerstwie Obrony ograniczenia dotyczące działania łączy satelitarnych nadal nie zostały zniesione. Ukraińskie Siły Obronne i specjaliści resortu monitorują funkcjonowanie systemów Starlink i Starshield, sprawdzając, czy przywrócono ich pełną sprawność.
Rozmówca Ukrinformu przekazał, że jeszcze rano 23 października występowały przypadki utraty połączenia przy prędkości 161 km/h. Nie ma zatem potwierdzenia, że dotychczasowe restrykcje zostały wycofane.
Podobne stanowisko przedstawił Serhij „Flesz” Beskrestnow, niezależny doradca prezydenta Ukrainy. Jak napisał na Facebooku, pojedyncze przypadki działania Starlinka przy prędkościach przekraczających limit nie oznaczają, że ograniczenia zostały zniesione. Mogą być związane z działaniem algorytmów SpaceX albo szczególnymi warunkami użytkowania.
Ograniczenia mają znaczenie dla ukraińskich zdolności obronnych. 17 października prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że limit prędkości wynoszący 161 km/h uniemożliwia wykorzystywanie Starlinka na przechwytujących dronach przeznaczonych do zwalczania rosyjskich bezzałogowców typu Szahed.
Systemy łączności satelitarnej są istotnym elementem infrastruktury wykorzystywanej przez Ukrainę podczas wojny. Problemy z ich działaniem mogą ograniczać możliwości korzystania z urządzeń, które wymagają stabilnego połączenia w trakcie lotu.
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Jak informował wcześniej Ukrinform, tymczasowy chargé d’affaires Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Denys Sienik przekazał, że Kijów oczekuje oficjalnego stanowiska Pentagonu i SpaceX w sprawie pełnego przywrócenia działania systemu Starshield. Według ukraińskiego dyplomaty jego funkcjonowanie pozostawało niestabilne.
Agencja, powołując się na „The Telegraph”, podała również, że to szef SpaceX Elon Musk miał zaproponować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi wprowadzenie ograniczeń prędkości Starlinka w Ukrainie.
Z kolei „The Wall Street Journal”, powołując się na amerykańskich urzędników, poinformował, że Trump zadzwonił do Muska z prośbą o zniesienie ograniczeń dotyczących wojskowej wersji Starlinka w Ukrainie.
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Mimo tych doniesień, według informacji przekazanych Ukrinformowi 23 października, nie było potwierdzenia, że restrykcje zostały wycofane. Ukraina nadal oczekiwała na oficjalne stanowisko strony amerykańskiej i SpaceX.
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