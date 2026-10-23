Ukraiński artylerzysta ustawia terminal systemu Starlink
Wcześniej „Wall Street Journal” ujawnił, że to Musk polecił ograniczyć działanie sieci Starshield, z której korzysta ukraińska armia.
Od 14 października ukraiński sprzęt wojskowy zaczął tracić połączenie z siecią satelitarną SpaceX w momencie, gdy jego prędkość przekraczała 160 km na godzinę. Oznaczało to poważne ograniczenie zdolności Ukrainy w zakresie zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych, które osiągają prędkość do 600 km na godzinę, za pomocą dronów przechwytujących.
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„WSJ” twierdziło, powołując się na swoje źródła, że Musk ograniczając działanie systemu Starshield na Ukrainie mógł działać na własną rękę, choć – jak wynikało z informacji dziennika – rozmawiał na ten temat z Donaldem Trumpem. Prezydent USA oficjalnie od początku zaprzeczał, jakoby podjął jakąś decyzję w tej sprawie, mimo że, gdy sprawa wyszła na jaw, Musk napisał na należącej do niego platformie X, że o ograniczeniach decyduje Pentagon i „ostatecznie prezydent”. Również Pete Hegseth, sekretarz obrony USA zapewnił, że Pentagon nie podejmował żadnych decyzji ws. ograniczenia działania systemu Starshield.
22 października pojawiła się informacja, że Trump zadzwonił do Muska i poprosił go o zniesienie ograniczeń działania systemu Starshield. Z informacji „WSJ” wynikało, że wkrótce po rozmowie Trumpa z Muskiem system Starshield zaczął lepiej działać na Ukrainie, choć niektórzy ukraińscy urzędnicy twierdzili, że nie przywrócono mu pełnej funkcjonalności. Pytany o to przez dziennikarzy amerykański prezydent stwierdził, że „nie chce tego komentować”.
– Czy zadzwoniłem, czy ktoś inny zadzwonił, to nie robi żadnej różnicy. W sumie najważniejsze jest, że przywrócił to – uciął temat Trump przed odlotem na wiec wyborczy do stanu Iowa. Zaznaczył jednocześnie, że jego relacje z Muskiem są doskonałe.
Internet satelitarny Starlink
Trump był też pytany o rosyjskie ataki m.in. na Kijów, do których doszło niedługo po zakończeniu rozmowy Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem w Petersburgu, po której Rosja zgodziła się na wznowienie rozmów w formacie trójstronnym z USA i Ukrainą. Prezydenta USA pytano, czy oznacza to, że Kreml nie chce pokoju.
– Zobaczymy, jak to wyjdzie. To zdarzało się wiele razy – stwierdził Trump, mając na myśli rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę.
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