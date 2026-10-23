Wcześniej „Wall Street Journal” ujawnił, że to Musk polecił ograniczyć działanie sieci Starshield, z której korzysta ukraińska armia.

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System Starshield działał na Ukrainie z ograniczeniami od ponad tygodnia

Od 14 października ukraiński sprzęt wojskowy zaczął tracić połączenie z siecią satelitarną SpaceX w momencie, gdy jego prędkość przekraczała 160 km na godzinę. Oznaczało to poważne ograniczenie zdolności Ukrainy w zakresie zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych, które osiągają prędkość do 600 km na godzinę, za pomocą dronów przechwytujących.

„WSJ” twierdziło, powołując się na swoje źródła, że Musk ograniczając działanie systemu Starshield na Ukrainie mógł działać na własną rękę, choć – jak wynikało z informacji dziennika – rozmawiał na ten temat z Donaldem Trumpem. Prezydent USA oficjalnie od początku zaprzeczał, jakoby podjął jakąś decyzję w tej sprawie, mimo że, gdy sprawa wyszła na jaw, Musk napisał na należącej do niego platformie X, że o ograniczeniach decyduje Pentagon i „ostatecznie prezydent”. Również Pete Hegseth, sekretarz obrony USA zapewnił, że Pentagon nie podejmował żadnych decyzji ws. ograniczenia działania systemu Starshield.

Donald Trump nie chce potwierdzić, czy interweniował u Elona Muska w sprawie sieci Starlink na Ukrainie

22 października pojawiła się informacja, że Trump zadzwonił do Muska i poprosił go o zniesienie ograniczeń działania systemu Starshield. Z informacji „WSJ” wynikało, że wkrótce po rozmowie Trumpa z Muskiem system Starshield zaczął lepiej działać na Ukrainie, choć niektórzy ukraińscy urzędnicy twierdzili, że nie przywrócono mu pełnej funkcjonalności. Pytany o to przez dziennikarzy amerykański prezydent stwierdził, że „nie chce tego komentować”.

– Czy zadzwoniłem, czy ktoś inny zadzwonił, to nie robi żadnej różnicy. W sumie najważniejsze jest, że przywrócił to – uciął temat Trump przed odlotem na wiec wyborczy do stanu Iowa. Zaznaczył jednocześnie, że jego relacje z Muskiem są doskonałe.

Internet satelitarny Starlink Foto: PAP

Trump był też pytany o rosyjskie ataki m.in. na Kijów, do których doszło niedługo po zakończeniu rozmowy Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem w Petersburgu, po której Rosja zgodziła się na wznowienie rozmów w formacie trójstronnym z USA i Ukrainą. Prezydenta USA pytano, czy oznacza to, że Kreml nie chce pokoju.

– Zobaczymy, jak to wyjdzie. To zdarzało się wiele razy – stwierdził Trump, mając na myśli rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę.