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Roch Zygmunt: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przegrała z postpolityką i „dojutrkizmem”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie pasowała do politycznej filozofii Donalda Tuska. Była już ministra chce pisać strategie, myśleć długofalowo i kreślić wizje, nie będąc jednocześnie odsyłana do lekarza. Premier odwrotnie – do perfekcji opanował postpolitykę, „dojutrkizm” i podążanie zgodnie z prądami epoki.

Publikacja: 23.10.2026 14:50

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Roch Zygmunt

Do tej dymisji musiało prędzej czy później dojść. Bardzo trudno jest być ciałem obcym – zarówno w rządzie, który się współtworzy, jak i w partii, którą teoretycznie się kieruje. Taki właśnie los spotkał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, do czwartkowego wieczora ministrę funduszy i polityki regionalnej.

Zacznijmy od rządu. Pełczyńska-Nałęcz, choć przecież przed laty związana z gabinetem Platformy Obywatelskiej, nie pasuje do politycznej filozofii Donalda Tuska. Była już ministra chce pisać strategie, myśleć długofalowo i kreślić wizje, nie będąc jednocześnie odsyłana do lekarza. Premier odwrotnie – do perfekcji opanował postpolitykę, „dojutrkizm” i podążanie zgodnie z prądami epoki.

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