Do tej dymisji musiało prędzej czy później dojść. Bardzo trudno jest być ciałem obcym – zarówno w rządzie, który się współtworzy, jak i w partii, którą teoretycznie się kieruje. Taki właśnie los spotkał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, do czwartkowego wieczora ministrę funduszy i polityki regionalnej.

Zacznijmy od rządu. Pełczyńska-Nałęcz, choć przecież przed laty związana z gabinetem Platformy Obywatelskiej, nie pasuje do politycznej filozofii Donalda Tuska. Była już ministra chce pisać strategie, myśleć długofalowo i kreślić wizje, nie będąc jednocześnie odsyłana do lekarza. Premier odwrotnie – do perfekcji opanował postpolitykę, „dojutrkizm” i podążanie zgodnie z prądami epoki.