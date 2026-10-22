Premier Holandii i jego mąż spodziewają się dziecka, bo znaleźli dawczynię komórki jajowej i kobietę, która zgodziła się wynająć im własną macicę. W Holandii surogacja komercyjna jest nielegalna, więc kobieta-inkubator robi to dla holenderskiego premiera całkowicie bezinteresownie, zresztą nawet gdyby było inaczej, żadna ze stron umowy i tak by się do tego nie przyznała. Holenderski premier już zapowiedział, że nie skorzysta z przysługującego mu urlopu rodzicielskiego, więc jak już surogatka urodzi mu dziecko, po prostu zapłaci kolejnej kobiecie za opiekę nad noworodkiem.