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Kataryna: Aaa brzuch wynajmę. Kolejny dowód na gigantyczną hipokryzję lewicy

Krzysztof Śmiszek: „Premier z mężem i dziecko. Ekstrema prawicowa krzyczy, a Europa po prostu idzie do przodu”.

Publikacja: 22.10.2026 18:11

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Premier Holandii Rob Jetten i jego mąż spodziewają się dziecka, bo znaleźli dawczynię komórki jajowe

Premier Holandii Rob Jetten i jego mąż spodziewają się dziecka, bo znaleźli dawczynię komórki jajowej i kobietę, która zgodziła się wynająć im własną macicę

Foto: REUTERS

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Katarzyna Sadło

Premier Holandii i jego mąż spodziewają się dziecka, bo znaleźli dawczynię komórki jajowej i kobietę, która zgodziła się wynająć im własną macicę. W Holandii surogacja komercyjna jest nielegalna, więc kobieta-inkubator robi to dla holenderskiego premiera całkowicie bezinteresownie, zresztą nawet gdyby było inaczej, żadna ze stron umowy i tak by się do tego nie przyznała. Holenderski premier już zapowiedział, że nie skorzysta z przysługującego mu urlopu rodzicielskiego, więc jak już surogatka urodzi mu dziecko, po prostu zapłaci kolejnej kobiecie za opiekę nad noworodkiem.

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