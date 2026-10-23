Rzeczpospolita

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Żyjemy w symulakrach, technologie zmieniają nasze nawyki. Odczucia kontra pomiary

Technologie, z których codziennie korzystamy, wydają nam się czymś oczywistym i naturalnym. Pomagają organizować pracę, zaplanować atrakcje w podróży, sprawdzić pogodę przed wyjściem z domu. Z czasem jednak niepokojąco zmieniają to, jak widzimy rzeczywistość – w jej ocenie zamiast własnym doświadczeniem zaczynamy kierować się wskazaniami aplikacji czy algorytmów.

Publikacja: 23.10.2026 14:59

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Gotowe cyfrowe odczyty (ocena snu w zegarku, wskaźnik produktywności, profil na platformie, prognoza

Gotowe cyfrowe odczyty (ocena snu w zegarku, wskaźnik produktywności, profil na platformie, prognoza pogody) coraz częściej stają się dla nas ważniejsze niż własne doświadczenie, a nie tylko je opisują.

Foto: stock.adobe.com

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Celina Strzelecka

Zegarek oznajmia, że dobrze spaliśmy, chociaż ledwo otwieramy oczy. Liczba znajomych na platformie rośnie, choć coraz rzadziej mamy z kim porozmawiać. Wskaźnik produktywności wygląda dobrze, ale coraz więcej czasu zajmuje dokumentowanie pracy. Co się dzieje, gdy cyfrowe przedstawienia zaczynają określać, jak oceniamy własne doświadczenia?

Budząc się zmęczeni, sprawdzamy ocenę snu w aplikacji. Jeśli jest wysoka, możemy zastanowić się nad przyczyną zmęczenia, ale możemy też zacząć podważać własne odczucie. Urządzenie dostarcza przecież wyniku, który wydaje się bardziej obiektywny niż samopoczucie. Następnie sprawdzamy wiadomości, pogodę i kalendarz. Zanim otworzymy okno i przyjrzymy się temu, co dzieje się na zewnątrz, otrzymujemy informacje, które ukierunkowują naszą uwagę i pomagają zaplanować dzień.

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