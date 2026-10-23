Zegarek oznajmia, że dobrze spaliśmy, chociaż ledwo otwieramy oczy. Liczba znajomych na platformie rośnie, choć coraz rzadziej mamy z kim porozmawiać. Wskaźnik produktywności wygląda dobrze, ale coraz więcej czasu zajmuje dokumentowanie pracy. Co się dzieje, gdy cyfrowe przedstawienia zaczynają określać, jak oceniamy własne doświadczenia?

Budząc się zmęczeni, sprawdzamy ocenę snu w aplikacji. Jeśli jest wysoka, możemy zastanowić się nad przyczyną zmęczenia, ale możemy też zacząć podważać własne odczucie. Urządzenie dostarcza przecież wyniku, który wydaje się bardziej obiektywny niż samopoczucie. Następnie sprawdzamy wiadomości, pogodę i kalendarz. Zanim otworzymy okno i przyjrzymy się temu, co dzieje się na zewnątrz, otrzymujemy informacje, które ukierunkowują naszą uwagę i pomagają zaplanować dzień.