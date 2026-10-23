Austria wydala czterech rosyjskich dyplomatów akredytowanych w Wiedniu. Jak poinformowało austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, decyzję podjęto na podstawie informacji zgromadzonych przez krajowe służby bezpieczeństwa. Według resortu trzech pracowników ambasady Rosji prowadziło „działalność niezgodną z ich statusem dyplomatycznym” – informuje austriacki tygodnik „Profil”.

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Wydalono również członka rosyjskiej delegacji ds. bezpieczeństwa wojskowego i kontroli zbrojeń przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Jemu także zarzucono prowadzenie działalności niezgodnej ze statusem dyplomatycznym.

Rosja zapowiedziała odpowiedź na decyzję Austrii – poinformowała agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rosyjscy agenci próbowali nawiązać kontakty z austriacką armią

Jak ustalił tygodnik „Profil”, osoby podejrzewane o działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu próbowały nawiązać kontakty z żołnierzami i pracownikami austriackich sił zbrojnych (Bundesheer).

Austriackie Ministerstwo Obrony miało już dwa miesiące temu ostrzec personel wojskowy przed takimi próbami. Po wydaniu ostrzeżenia resort zaczął otrzymywać kolejne informacje, które stopniowo potwierdzały podejrzenia wobec rosyjskich dyplomatów. Zgromadzone informacje i poszlaki uznano ostatecznie za wystarczające, by uznać czterech dyplomatów za osoby niepożądane i nakazać im opuszczenie kraju.

Na liście domniemanych szpiegówznalazło się 21 osób, których nazwiska i zdjęcia zostały udostępnione. Informacje pochodziły pierwotnie z wycieku danych opublikowanego przez rosyjski niezależny portal emigracyjny „Proekt”. Osoby te już wcześniej zwróciły jednak uwagę austriackich służb, które podejrzewały je o nielegalną działalność.

Austria wydala rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo

Od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Austria już kilkakrotnie wydalała rosyjskich dyplomatów. Skala tych działań była jednak mniejsza niż w wielu innych państwach.

Neutralna Austria od lat spotyka się z zarzutami, że jest bezpiecznym miejscem dla działalności zagranicznych służb wywiadowczych. Między innymi NATO krytykuje Wiedeń za zbyt łagodne przepisy dotyczące szpiegostwa, które mają ułatwiać obcym agentom prowadzenie działalności na terytorium Austrii.