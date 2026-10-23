W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Eskalacja na Bliskim Wschodzie podbija ceny ropy. Brent przekracza 112 dol. za baryłkę

Napięcia na Bliskim Wschodzie ponownie rosną, a ich skutki odczuwają rynki surowców energetycznych. Choć konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydawał się stopniowo uspokajać, w październiku wyraźnie wzrosła liczba ataków na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Wcześniejsze nadzieje na ograniczenie eskalacji opierały się między innymi na wstrzymaniu ataków na Iran do listopada, zapowiedzianym przez prezydenta Donalda Trumpa.

Sytuacja może się jednak pogorszyć. Irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiada możliwość nasilenia ataków, jeśli jednostki handlowe będą przepływać przez cieśninę bez konsultacji z Iranem. Jednocześnie zaostrza się konflikt między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti. Rebelianci kontynuują ataki na saudyjską infrastrukturę transportową i energetyczną, co rodzi obawy o ograniczenie eksportu ropy naftowej.

Rynki już reagują na wzrost ryzyka. Kontrakty terminowe na ropę Brent z dostawą na grudzień przekroczyły w czwartek poziom 112 dol. za baryłkę, osiągając najwyższą wartość od maja. Drożeje również gaz. Na giełdzie w Amsterdamie jego cena oscylowała wokół 90 euro za MWh, co oznacza wzrost o ponad 220 proc. od początku roku.

Jak informuje portal Euronews, Rada Europy zastanawia się nad administracyjnym ograniczeniem popytu na paliwa, jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej się nie zmieni. Dalsza eskalacja może więc oznaczać nie tylko wyższe ceny surowców, ale również działania mające ograniczyć ich zużycie.

Czytaj więcej Dyplomacja USA mają szykować ewakuację ambasad. Groźba ataków Stany Zjednoczone przygotowują się do ewakuacji części pracowników swoich ambasad w regionie Zatoki Perskiej oraz członków ich rodzin. Jak informuj...

Krytyczne luki w zabezpieczeniach stron internetowych. Problem dotyczy języka PHP

Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa stron internetowych wykryto w języku programowania PHP, wykorzystywanym do tworzenia serwisów internetowych. Z powodu dwóch krytycznych luk Centralny Ośrodek Informatyki czasowo wyłączył strony Biuletynu Informacji Publicznej. Ministerstwo Cyfryzacji wydało natomiast pilne ostrzeżenie dotyczące ryzyka nieautoryzowanego przejęcia kontroli nad serwerami.

Problem nie ogranicza się do Polski. Podobne działania podjęto w innych krajach Europy. W Holandii wyłączono między innymi główny portal rządowy, serwisy Holenderskiego Związku Piłki Nożnej oraz cyfrowe systemy tożsamości. Skala reakcji pokazuje, jak poważne mogą być konsekwencje wykorzystania wykrytych luk.

PHP od ponad dwóch dekad stanowi jeden z fundamentów globalnej sieci. Według ekspertów opisane podatności mogą umożliwiać przestępcom zdalny dostęp do podatnych systemów bez konieczności podawania hasła. Oznacza to ryzyko przejęcia kontroli nad serwerami, a w konsekwencji także zagrożenie dla danych i usług działających w internecie.

Jak opisuje Michał Duszczyk w „Rzeczpospolitej”, według badaczy z firm Wiz i Calif podatny kod znajdował się w PHP od niemal 20 lat. Wadę odkryto dopiero teraz, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Sprawa ponownie zwraca uwagę na znaczenie aktualizacji oprogramowania i regularnego sprawdzania zabezpieczeń infrastruktury cyfrowej.

Czytaj więcej IT Świat w cieniu PHPokalipsy. Polska wyłącza część serwisów Dwie krytyczne luki w języku PHP, napędzającym blisko 75 proc. witryn na świecie, wywołały globalny kryzys bezpieczeństwa cyfrowego. Instytucje w E...

Orlen i Synthos Green Energy porozumiały się w sprawie małych reaktorów jądrowych

Orlen i Synthos Green Energy zawarły tak zwane porozumienie parasolowe, w którym potwierdziły wolę wspólnej realizacji programu małych reaktorów jądrowych SMR w Polsce. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, dokument wyznacza kierunek dalszej współpracy obu firm. Porozumienie wykonawcze ma zostać przedstawione jeszcze w tym roku.

Technologia SMR, czyli małych reaktorów modułowych, jest jednym z kierunków rozwoju energetyki jądrowej. Porozumienie Orlenu i Synthos Green Energy potwierdza zainteresowanie wspólnym rozwijaniem tego rozwiązania na polskim rynku. Kolejnym ważnym etapem będą szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji programu.

Synthos Green Energy nie ogranicza się jednak do Polski. W czwartek brytyjska spółka zależna od Synthos Green Energy podpisała list intencyjny z kanadyjską firmą Origin Nuclear. Dokument dotyczy budowy na Wyspach 14 małych reaktorów jądrowych.

Parlament Europejski chce odroczenia dyrektywy metanowej do 2031 r.

Parlament Europejski opowiedział się za odroczeniem stosowania unijnych przepisów dotyczących metanu do 2031 r.. W czwartek europosłowie odrzucili propozycję Komisji Europejskiej, która zakładała przesunięcie wejścia regulacji w życie o rok. Zamiast tego poparli wniosek przewidujący znacznie dłuższe odroczenie.

Dyrektywa metanowa ma znaczenie dla europejskiego rynku surowców energetycznych, w tym ropy naftowej i gazu. Oczekuje się, że jej wdrożenie może zwiększyć koszty ponoszone przez koncerny działające w sektorze energetycznym, co z kolei może przełożyć się na ceny dla odbiorców w Unii Europejskiej.

Decyzja europosłów oznacza poparcie dla odsunięcia nowych wymogów w czasie, co może dać przedsiębiorstwom więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Jednocześnie kwestia regulacji metanowych pozostaje istotna z punktu widzenia polityki klimatycznej i kosztów funkcjonowania rynku energii.

Czytaj więcej BUSINESS PRECOP Odpady mogą zastąpić część paliw kopalnych Polska wciąż potrzebuje nowych możliwości zagospodarowania wytwarzanych w kraju odpadów. Tymczasem ich część może stać się lokalnym i dostępnym nie...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.