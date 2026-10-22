Kupiec chętny do nabycia sieci drogerii Natura, składającej się z niemal 200 placówek, znalazł się szybko. Nowym właścicielem sieci zostanie Grupa Kapitałowa Specjał, reprezentująca wyłącznie polski kapitał.

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W 2024 roku polska Grupa Pelion sprzedała sieć drogerii Natura niemieckiemu funduszowi Mutares.

Drogerie Natura wracają w polskie ręce

Niemiecki fundusz Mutares, będący dotychczasowym właścicielem sieci, po zaledwie dwóch latach zdecydował się pozbyć sieci drogerii Natura. We wtorek 20 października, jak informuje gazeta.pl, poszukiwania chętnego zostały oficjalnie zakończone.

W ostatnich latach sieć mierzyła się z problemami finansowymi: rok 2025 sieć zakończyła ze stratą netto w wysokości 87,4 mln zł, zaś straty z ubiegłych lat po zsumowaniu dają niemal pół miliarda złotych – tj. 424,3 mln zł.

Czytaj więcej Handel Kolejna sieć drogerii w Polsce będzie niemiecka Grupa Pelion chce sprzedać popularną sieć drogerii Natura niemieckiemu funduszowi Mutares. Na rynku liderem jest Rossmann, również z tego kraju, a...

Powodem rezygnacji z dalszego kierowania siecią ma być „silna konkurencja i wiekowa infrastruktura IT”, a także zamiar wyjścia z segmentu handlu detalicznego przez dotychczasowego właściciela. Nowy właściciel ma szansę pomóc w podniesieniu sytuacji finansowej sieci: Grupa Kapitałowa Specjał, do której należą m.in. sieci sklepów Livio czy Spar, wygenerowała w 2025 roku przychody na poziomie 4,6 mld zł.

„Pod parasolem Specjału Natura skorzysta z siły nabywczej grupy, infrastruktury logistycznej i ogólnopolskiej obecności detalicznej" – czytamy w oficjalnym komunikacie. Do zakończenia transakcji i podpisania umowy dojdzie planowo w IV kwartale 2026 roku – do tego czasu konieczne będzie jeszcze uzyskanie zgody prezesa UOKiK i spełnienie pozostałych wymogów.