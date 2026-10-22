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Xi Jinping i Donald Trump
Mimo że ostatnio media podniecają się koncepcją „drugiej Jałty”, wydaje się to być chwilową chmurką polityczną, która za kilka tygodni rozpłynie się tak jak „druga Japonia”, „koniec historii” czy Kanada i Grenlandia jako 51. lub 52. gwiazda na sztandarze USA.
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