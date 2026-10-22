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Irena Lasota: Drugiej Jałty nie będzie

Władimir Putin chce litościwej pomocy od Chin, które nie mają powodu go wzmacniać, i od Donalda Trumpa, który ma do niego słabość, ale nie jest w stanie mu podarować Europy.

Publikacja: 22.10.2026 09:34

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Xi Jinping i Donald Trump

Xi Jinping i Donald Trump

Foto: REUTERS

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Irena Lasota

Mimo że ostatnio media podniecają się koncepcją „drugiej Jałty”, wydaje się to być chwilową chmurką polityczną, która za kilka tygodni rozpłynie się tak jak „druga Japonia”, „koniec historii” czy Kanada i Grenlandia jako 51. lub 52. gwiazda na sztandarze USA.

Władimir Putin nie ma na myśli drugiej Jałty, bo nie jest drugim Józefem Stalinem

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