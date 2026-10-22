Mimo że ostatnio media podniecają się koncepcją „drugiej Jałty”, wydaje się to być chwilową chmurką polityczną, która za kilka tygodni rozpłynie się tak jak „druga Japonia”, „koniec historii” czy Kanada i Grenlandia jako 51. lub 52. gwiazda na sztandarze USA.

Władimir Putin nie ma na myśli drugiej Jałty, bo nie jest drugim Józefem Stalinem