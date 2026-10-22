Prezydent Rosji Władimir Putin
Putin „wie, że w Białym Domu zasiada prezydent, któremu wyraźnie zależy na bliższych, lepszych i bardziej dochodowych relacjach z Moskwą” – napisał Steve Rosenberg. Jak zauważył, to całkowicie odpowiada Kremlowi i łagodzi presję na rosyjskiego przywódcę.
Zdaniem dziennikarza BBC, do rozmów liderów Rosji, Ukrainy i USA, na które naciska prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, raczej szybko nie dojdzie. Wcześniej mogą spotkać się przywódcy Rosji, USA i Chin, czego chce Kreml. „Po blisko pięciu latach wojny postawiłoby to Putina dokładnie w miejscu, w którym chciałby być, w gronie najważniejszych światowych polityków” – podsumował Rosenberg.
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BBC skomentowała w ten sposób ostatnie działania dyplomatyczne USA związane z wojną w Ukrainie. Wysłannik Trumpa Steve Witkoff spotkał się we wtorek w Oslo z Zełenskim, a w środę w Petersburgu z Putinem.
W ocenie Rosenberga, mimo oficjalnych komunikatów dających pewną nadzieję, nie doszło do istotnych przełomów. Wizyta Witkoffa mogła przetrzeć szlaki przed trójstronnym spotkaniem USA–Ukraina–Rosja, ale „Putin wydaje się tym mało zainteresowany, chyba że doszłoby do tego w Moskwie” – zauważył korespondent BBC.
Dziennikarz zaznaczył, że najbardziej znamienne były tutaj wypowiedzi doradcy Putina ds. polityki zagranicznej Jurija Uszakowa. Powiedział on, że przedstawione Rosjanom przez Witkoffa stanowisko strony ukraińskiej i europejskiej – ustalone po spotkaniu w Oslo – „nie było szczególnie przydatne w kontekście rozwiązania kryzysu w Ukrainie”.
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