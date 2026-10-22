W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Putin gotowy do wznowienia rozmów pokojowych z Ukrainą. Kreml proponuje negocjacje

W środę specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotkał się w Petersburgu z Władimirem Putinem. Rozmowa trwała trzy godziny, a po jej zakończeniu Kreml poinformował, że rosyjski przywódca wyraził gotowość do wznowienia negocjacji pokojowych z Ukrainą przy udziale Stanów Zjednoczonych. Według rosyjskiego komunikatu rozmowy miałyby mieć charakter techniczny i mogłyby rozpocząć się w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi.

Do spotkania doszło po rozmowach Witkoffa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca, komentując wizytę wysłannika USA w Rosji w rozmowie z Fox News, podkreślił, że warunkiem wstępnym negocjacji powinno być zawieszenie broni na całej linii frontu. Zaznaczył również, że Ukraina musi uczestniczyć we wszystkich rozmowach dotyczących zakończenia wojny.

Według „The Wall Street Journal” Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi spotkanie poświęcone zakończeniu konfliktu w formacie trójstronnym, ale bez udziału Ukrainy. Zamiast niej w rozmowach miałyby uczestniczyć Chiny, a spotkanie mogłoby odbyć się podczas szczytu APEC w Chinach pod koniec listopada. Taka propozycja spotyka się ze sprzeciwem strony ukraińskiej, która podkreśla konieczność bezpośredniego udziału w negocjacjach dotyczących jej przyszłości.

Wznowienie rozmów nie przesądza jeszcze o perspektywie zawarcia porozumienia. Istotne pozostają warunki ewentualnego zawieszenia broni, skład uczestników negocjacji oraz zakres gwarancji dla Ukrainy. Pojawiają się również pytania o rolę Europy w procesie pokojowym i o to, kto powinien reprezentować jej interesy przy stole negocjacyjnym.

Polacy nie chcą odkładać emerytury. Ponad połowa nie planuje dłużej pracować

Z badania IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 51,8 proc. ankietowanych nie zamierza odkładać przejścia na emeryturę, nawet jeśli w zamian mogłoby otrzymać wyższe świadczenie. Wyniki pokazują, że dla większości badanych perspektywa dłuższej aktywności zawodowej nie jest wystarczającą zachętą, by przesunąć moment zakończenia pracy.

Jednocześnie ponad 40 proc. respondentów deklaruje, że planuje pracować również po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jak wskazuje Piotr Skwirowski, wyniki badania mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wymiar. Z jednej strony znaczna część Polaków nie widzi powodów, by wydłużać aktywność zawodową. Z drugiej, nadal wiele osób bierze pod uwagę kontynuowanie pracy.

Znaczenie ma również wiek respondentów. Im bliżej emerytury, tym mniejsza skłonność do wydłużania okresu zatrudnienia. Część osób woli przejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi zasadami, a następnie dorabiać, pobierając jednocześnie świadczenie.

Eksperci zwracają uwagę, że pod względem finansowym korzystniejsze może być wydłużenie aktywności zawodowej przed przejściem na emeryturę. Dłuższy okres opłacania składek i późniejsze rozpoczęcie pobierania świadczenia mogą przełożyć się na wyższą emeryturę. W kontekście starzenia się społeczeństwa i długoterminowej stabilności systemu emerytalnego decyzje Polaków dotyczące wieku zakończenia pracy będą miały istotne znaczenie.

Samsung i SK Hynix mają dylemat. Inwestycje w Chinach zależą od decyzji USA

Południowokoreańscy producenci półprzewodników Samsung Electronics i SK Hynix modernizują swoje fabryki w Chinach, aby zwiększyć możliwości produkcji bardziej zaawansowanych układów pamięci. Jak informuje Reuters, firmy chcą w ten sposób skuteczniej konkurować z szybko rozwijającymi się chińskimi producentami.

Plany inwestycyjne napotykają jednak istotną przeszkodę. Samsung i SK Hynix korzystają z amerykańskich technologii oraz maszyn, których eksport podlega ścisłym ograniczeniom USA. Oznacza to, że dalsza modernizacja chińskich zakładów musi uwzględniać stanowisko Waszyngtonu i obowiązujące restrykcje dotyczące zaawansowanych technologii.

Dla koreańskich koncernów sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ Chiny pozostają ważnym rynkiem produkcji półprzewodników, a jednocześnie Stany Zjednoczone kontrolują dostęp do części technologii niezbędnych do rozwijania nowoczesnych fabryk. Firmy muszą więc pogodzić plany rozwoju z wymogami regulacyjnymi i ryzykiem ograniczenia dostępu do amerykańskiego sprzętu.

Globalne ocieplenie przyspiesza. ONZ ostrzega przed dalszym wzrostem temperatur

Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych globalne ocieplenie może postępować szybciej, niż zakładały wcześniejsze szacunki. Prognozy wskazują, że do 2050 r. średnia temperatura na Ziemi może wzrosnąć nawet o 1,8 stopnia Celsjusza względem poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Zmiany klimatu mają konsekwencje nie tylko dla środowiska, lecz także dla gospodarki. Wśród zagrożeń znajdują się ekstremalne zjawiska pogodowe, które mogą wpływać na rolnictwo, dostępność surowców, infrastrukturę i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Skutki ocieplenia mogą więc odczuwać zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe.

Raport wskazuje jednocześnie, że odpowiednie działania ograniczające emisje mogą wpłynąć na długoterminowy przebieg zmian klimatycznych. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma szansę spowolnić wzrost temperatury do końca stulecia i zmniejszyć ryzyko poważnych konsekwencji dla planety oraz światowej gospodarki.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.