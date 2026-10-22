Chodzi o projekt dopłat do składek ZUS dla artystów. Ustawa, która ma na celu zabezpieczenie emerytalne i zdrowotne twórców, kilka miesięcy temu wywołała debatę na temat sprawiedliwości społecznej oraz kryteriów przyznawania wsparcia finansowego.

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Mimo kontrowersji 8 października ustawę przyjął Sejm. – Bardzo się cieszę, że jesteśmy na tym etapie, że ten projekt ustawy przeszedł, że to rozwiązanie, które w końcu po 30 latach chcemy wprowadzić do polskiego porządku prawnego, przeszło przez Sejm. Za moment, mam nadzieję, przejdzie przez Senat – powiedziała w radiu RMF FM ministra kultury Marta Cienkowska.

Marta Cienkowska o ustawie dla artystów: Jestem prawie pewna, że Nawrocki ją podpisze

Szefowa resortu kultury podkreśliła, że ustawa została przygotowana w sposób maksymalnie szczelny, aby uniknąć nadużyć. – Pracowaliśmy nad nią bardzo długo, również ze wszystkimi agencjami rządowymi typu ZUS czy KAS, więc uszczelniliśmy ją maksymalnie, jak się dało – zapewniła.

Jednocześnie ministra wyraziła przekonanie, że ustawę podpisze prezydent Karol Nawrocki. – Ja jestem przekonana, że prezydent podpisze. Proszę zwrócić uwagę, że za tą ustawą głosowali także posłowie Prawa i Sprawiedliwości – zwróciła uwagę. – Jestem tego prawie pewna, (…) prezydent ma bardzo dobre relacje ze środowiskiem kultury” – dodała.

Dopłaty do ZUS dla artystów. Kto skorzysta z nowej ustawy?

Najważniejszym elementem projektu ustawy jest mechanizm dopłat do składek, który jest skierowany do artystów o dochodach poniżej określonego progu. Mają one objąć tych artystów, których średnie miesięczne przychody w ciągu ostatnich trzech lat nie były wyższe niż 125 proc. minimalnego wynagrodzenia; tj. ok. 68 tys. zł rocznie brutto.

Artysta z niewielkim dochodem dostanie od państwa dopłatę do składek do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Środki będą ewidencjonowane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane automatycznie. Dopłata będzie przysługiwać do czasu osiągnięcia przyjętego progu dochodowego, który pozwoli na samodzielne opłacanie składek. Prawo do dopłaty nie będzie przyznawane bezterminowo. Będzie ustalane na dany rok i regularnie weryfikowane, tak aby wsparcie trafiało do osób spełniających warunki określone w ustawie.

Rządowy projekt wprowadza także status artysty zawodowego – będzie on przyznawany na wniosek osobom, które zawodowo zajmują się działalnością artystyczną i mają udokumentowany dorobek twórczy. Status będzie przyznawany na pięć lat, z możliwością przedłużenia do ośmiu lat. Zadania związane z przyznawaniem statusu artysty zawodowego ma przejąć Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, które powstanie po przekształceniu obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Artyści objęci systemem uzyskają także dostęp do świadczeń społecznych i zdrowotnych. Oznacza to możliwość korzystania z publicznej ochrony zdrowia, świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich.