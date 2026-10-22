Jednym z tych państw jest, jak zauważa Radio Zet, Islandia.

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Na Islandii nie ma zmiany czasu

Zmiana czasu nie obowiązuje tam od prawie 60 lat. Wcześniej przez pewien czas Islandczycy przestawiali jednak zegarki. Zmiana czasu obowiązywała w tym kraju najpierw w latach 1917-1921, a później w latach 1939-1968.

Po raz ostatni zegarki na Islandii przestawiono – o godzinę do przodu – 7 kwietnia 1968 r. W tym samym roku islandzki parlament podjął decyzję o pozostaniu przez cały rok przy czasie Greenwich, czyli GMT (UTC+0). Odtąd na Islandii nie występuje czas letni ani czas zimowy. W kraju przez cały rok obowiązuje stały czas.

W efekcie latem na Islandii jest o dwie godziny wcześniej niż w Polsce, a zimą różnica zmniejsza się do godziny.

Poza Islandią zmiana czasu nie obowiązuje jeszcze w kilku europejskich krajach, w tym m.in. na Białorusi i w Rosji.

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Unia Europejska rozważa rezygnację ze zmiany czasu

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Unia Europejska pracuje nad likwidacją zmiany czasu. W lutym 2026 r. Komisja Europejska wystartowała z nowym badaniem, które potrwać ma do końca roku.

W jego ramach trwają analizy 10 scenariuszy związanych z przyszłością zmiany czasu. Eksperci biorą w nich pod uwagę wpływ, jaki poszczególne z nich mogą wywrzeć m.in. na jednolity rynek, gospodarkę, zdrowie publiczne, zużycie energii czy transport międzynarodowy.

Wyniki uzyskane w czasie badania mają dostarczyć państwom członkowskim danych potrzebnych do dalszych rozmów nad ewentualnym zniesieniem zmiany czasu.

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Zmiana czasu utrudnia życie

Zmiana czasu jest obecnie dla wielu osób uciążliwym rozwiązaniem. Zaburza naturalny rytm dnia, powoduje rozdrażnienie, problemy z koncentracją i złe samopoczucie. Zdaniem ekspertów negatywnie wpływa na zdrowie. Może nawet przyczyniać się do większej liczby zawałów serca czy wypadków samochodowych.

Konieczność przestawiania zegarków dwa razy w roku wpływa również na funkcjonowanie komunikacji publicznej, w tym m.in. na rozkład jazdy pociągów. Z utrudnieniami wynikającymi ze zmiany czasu mierzą się także firmy funkcjonujące przez całą dobę.