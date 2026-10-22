Jednym z tych państw jest, jak zauważa Radio Zet, Islandia.

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Na Islandii nie ma zmiany czasu

Zmiana czasu nie obowiązuje tam od prawie 60 lat. Wcześniej przez pewien czas Islandczycy przestawiali jednak zegarki. Zmiana czasu obowiązywała w tym kraju najpierw w latach 1917-1921, a później w latach 1939-1968.

Po raz ostatni zegarki na Islandii przestawiono – o godzinę do przodu – 7 kwietnia 1968 r. W tym samym roku islandzki parlament podjął decyzję o pozostaniu przez cały rok przy czasie Greenwich, czyli GMT (UTC+0). Odtąd na Islandii nie występuje czas letni ani czas zimowy. W kraju przez cały rok obowiązuje stały czas.

W efekcie latem na Islandii jest o dwie godziny wcześniej niż w Polsce, a zimą różnica zmniejsza się do godziny.

Poza Islandią zmiana czasu nie obowiązuje jeszcze w kilku europejskich krajach, w tym m.in. na Białorusi i w Rosji.

Unia Europejska rozważa rezygnację ze zmiany czasu

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Unia Europejska pracuje nad likwidacją zmiany czasu. W lutym 2026 r. Komisja Europejska wystartowała z nowym badaniem, które potrwać ma do końca roku.

W jego ramach trwają analizy 10 scenariuszy związanych z przyszłością zmiany czasu. Eksperci biorą w nich pod uwagę wpływ, jaki poszczególne z nich mogą wywrzeć m.in. na jednolity rynek, gospodarkę, zdrowie publiczne, zużycie energii czy transport międzynarodowy.

Wyniki uzyskane w czasie badania mają dostarczyć państwom członkowskim danych potrzebnych do dalszych rozmów nad ewentualnym zniesieniem zmiany czasu.

Zmiana czasu utrudnia życie

Zmiana czasu jest obecnie dla wielu osób uciążliwym rozwiązaniem. Zaburza naturalny rytm dnia, powoduje rozdrażnienie, problemy z koncentracją i złe samopoczucie. Zdaniem ekspertów negatywnie wpływa na zdrowie. Może nawet przyczyniać się do większej liczby zawałów serca czy wypadków samochodowych.

Konieczność przestawiania zegarków dwa razy w roku wpływa również na funkcjonowanie komunikacji publicznej, w tym m.in. na rozkład jazdy pociągów. Z utrudnieniami wynikającymi ze zmiany czasu mierzą się także firmy funkcjonujące przez całą dobę.