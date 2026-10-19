Zdjęcia satelitarne przedstawiają rozległy obiekt powstający w pobliżu Gwardiejska w obwodzie królewieckim – poinformował w poniedziałek niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”), powołując się na niepublikowany dotąd raport fińsko-polskiej firmy Iceye. Instalacja składa się z trzech rzędów anten, z których każdy ma ponad 500 metrów długości. Ich układ przypomina gwiazdę, a cały teren został zabezpieczony podwójnym ogrodzeniem.

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Według ustaleń przytoczonych przez „FAZ”, obiekt jest elementem systemu radaru pozahoryzontalnego (OTH). Tego rodzaju urządzenia mogą wykrywać samoloty i rakiety z odległości od około 900 do 3 tys. km. Oznacza to, że zasięg nowej instalacji może obejmować m.in. Niemcy, Francję i Wielką Brytanię.

Raport Iceye wskazuje, że obwód królewiecki staje się coraz ważniejszym ośrodkiem rosyjskiego rozpoznania oraz działań związanych z zakłócaniem sygnałów elektronicznych. Według danych przytoczonych przez „FAZ” znajduje się tam już ponad 20 obiektów wykorzystywanych do tego rodzaju zadań.



Do istniejącej infrastruktury dołączają kolejne obiekty. Oprócz budowanego radaru OTH w pobliżu Czerniachowska znajduje się duża okrągła instalacja antenowa, która również zwróciła uwagę analityków.

„Razem zapewniają one Rosji szeroki wachlarz możliwości monitorowania działań w całym regionie, od przechwytywania komunikacji satelitarnej po wykrywanie ruchu lotniczego i pocisków balistycznych”– podkreślono w raporcie.

Rosja modernizuje zaplecze wojskowe

Zdjęcia satelitarne wskazują również na długofalowe inwestycje w rosyjską infrastrukturę wojskową. Nowe koszary, magazyny i ośrodki szkoleniowe powstają w Karelii oraz na obszarze Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Na północ od Pietrozawodska z kolei trwa odbudowa składu sprzętu wojskowego.

Ponadto zdjęcia radarowe pokazują też, że w rejonie (powiecie) słuckim na Białorusi budowany jest duży kompleks amunicyjny. Na terenie bazy lotnictwa morskiego Czkałowsk powstały schrony dla samolotów bojowych, prawdopodobnie w celu ochrony przed atakami dronów– wskazała „FAZ”.

Z raportu Iceye wynika też, że coraz częściej obserwowane są rosyjskie konwoje statków przewożących ładunki wojskowe pod eskortą okrętów. Dane z satelitów pokazują, że objęty sankcjami i pływający pod rosyjską banderą frachtowiec Sparta, wykorzystywany przez Rosję do omijania zachodnich sankcji, między 16 sierpnia a 5 października przepłynął z Bałtijska do syryjskiego Tartusu i z powrotem, przypuszczalnie z pojazdami wojskowymi na pokładzie. Jako port docelowy podał egipski Port Said, ale w rejonie Gibraltaru wyłączył automatyczny system identyfikacji i popłynął do Syrii.

Według Iceye w tym roku zakończyły się cztery takie transporty do Syrii lub Libii, a kolejny jest w drodze.

Fińsko-polska firma Iceye buduje i obsługuje satelity wyposażone w radary z syntetyczną aperturą (Synthetic Aperture Radar, SAR), zapewniające wysoką rozdzielczość obrazu terenu, z dokładnością do 25 cm. Działają one także nocą oraz przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Z satelitów Iceye korzysta kilka państw NATO, w tym Polska i Niemcy, a także Siły Zbrojne Ukrainy.