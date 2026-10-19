Królewiec
Analitycy i byli dyplomaci wykonali na Litwie ćwiczenia kryzysowe, podczas których rozpatrywali scenariusz rebelii w obwodzie królewieckim i próby doprowadzenia do bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO. O symulacji zorganizowanej w Wilnie poinformowała w poniedziałek brytyjska stacja Sky News, która uzyskała wyłączny dostęp do jej przebiegu.
Ćwiczenia odbyły się na uniwersytecie ISM. Ich organizatorem był ośrodek analityczny Baltic International Security Centre. W symulacji uczestniczyli eksperci z Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, odgrywający role przedstawicieli Rosji, buntowników oraz państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Czytaj więcej
„Wdzięczność to nie to samo co podporządkowanie” – napisał w emocjonalnym wpisie Robert „Madziar” Browdi. Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałog...
Przyjęty scenariusz przewidywał wybuch rebelii w obwodzie królewieckim i porwanie gubernatora regionu przez jej uczestników. Następnie buntownicy mieli podjąć próbę wysłania czołgów na terytorium Litwy, co mogłoby doprowadzić do eskalacji napięcia i bezpośredniego starcia z państwami NATO.
Celem rebelii, zgodnie z założeniami ćwiczeń, było zaostrzenie polityki Rosji wobec Zachodu. Buntownicy mieli dążyć do sprowokowania konfliktu z Sojuszem, a w konsekwencji skłonić władze w Moskwie do rozpoczęcia pełnoskalowej wojny.
Brytyjski analityk specjalizujący się w sprawach Rosji i współorganizator symulacji Edward Lucas podkreślił, że jednym z jej głównych celów było zwrócenie uwagi na słabe punkty rosyjskiej eksklawy. Jak ocenił, założenie, że NATO nie zareaguje na rosyjskie działania przeciwko państwom bałtyckim, nie odpowiada rzeczywistości.
„Scenariusze, w których NATO stoi z boku i nic nie robi, gdy rosyjskie siły wkraczają do państw bałtyckich, to bzdura. Te kraje widzą i słyszą rzeczy, których my nie dostrzegamy. Są bardzo czujne, gotowe i walczyłyby jak szalone. Mają tu sojuszników gotowych do walki od pierwszej minuty i Władimir Putin doskonale o tym wie” – stwierdził Edward Lucas.
Jak dodał, z powodu wojny Rosji przeciwko Ukrainie znaczna część sił z Królewca została przerzucona na front.
Czytaj więcej
Chaos, w jakim pogrążyły się w ten weekend francuskie miasta, czyni z bezpieczeństwa główny temat walki o Pałac Elizejski. A to specjalność skrajne...
Analitycy wskazali również na obawy Litwy i Polski dotyczące prób nielegalnego przekraczania granic przez mieszkańców obwodu królewieckiego, którzy mogliby chcieć uniknąć powołania do wojska. Jak zauważono, w odpowiedzi na ewentualne zagrożenia wokół obwodu królewieckiego Kreml w ostatnich tygodniach wzmógł groźby użycia broni jądrowej.
Oana Lungescu, była wieloletnia rzeczniczka NATO nadzorująca przebieg symulacji, podkreśliła, że jednym z najważniejszych wniosków z ćwiczeń jest konieczność szybkiego podejmowania decyzji i sprawnej współpracy między sojusznikami.
„Najważniejsza lekcja to znaczenie czasu – potrzeba robienia rzeczy bardzo szybko i w sposób skoordynowany. Sytuacja rozwija się w mgnieniu oka, bodźce nadchodzą z różnych kierunków, przy niewystarczających informacjach i trudnych decyzjach do podjęcia” – wskazała Lungescu.
Zaznaczyła, że „dlatego tak ważne jest, by Sojusz mógł szybko wyciągać wnioski, podnosić gotowość sił i powstrzymywać agresję”.
Omawiane na Litwie scenariusze wpisują się w rosnące napięcie wokół eksklawy i szersze ostrzeżenia ze strony europejskich służb wywiadowczych.
Na ostatnim spotkaniu Klubu Wałdajskiego na początku października Władimir Putin groził, że w przypadku zagrożenia dla Królewca Rosja nieuchronnie rozważy „użycie wszystkich rodzajów uzbrojenia”, a z ustaleń agencji Reuters wynika, że Moskwa przekazała wcześniej NATO nieoficjalny dokument, ostrzegający przed ryzykiem konfliktu jądrowego w razie próby odcięcia obwodu.
Z kolei szefowie czeskich (BIS), łotewskich (VDD) i szwedzkich służb ostrzegali na łamach „Guardiana” przed planowanymi przez Rosję prowokacjami pod fałszywą flagą oraz działaniami destabilizacyjnymi na wschodniej flance.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas