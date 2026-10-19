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Francja płonie. Państwo bezradne, Marine Le Pen coraz bliżej władzy

Chaos, w jakim pogrążyły się w ten weekend francuskie miasta, czyni z bezpieczeństwa główny temat walki o Pałac Elizejski. A to specjalność skrajnej prawicy i dobra wiadomość dla Marine Le Pen.

Publikacja: 19.10.2026 13:43

W Limoges tłum wdarł się do XIX-wiecznej siedziby burmistrza grożąc urzędnikom, że ich „spalą”. Wkró

Płonąca siedziba burmistrza w Limoges

W Limoges tłum wdarł się do XIX-wiecznej siedziby burmistrza grożąc urzędnikom, że ich „spalą”. Wkrótce cały świat obiegły zdjęcia dachu w płomieniach i zawalonej w większości, zabytkowej fasady

Foto: REUTERS

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Jędrzej Bielecki

W sobotę po zmierzchu, zaledwie 300 metrów od Pałacu Elizejskiego, grupki chuliganów (casseurs) ścierały się z policją. W tym samym momencie już tylko kompania (100-120 funkcjonariuszy) wyspecjalizowanych jednostek policji (CRS, Compagnies Républicaines de Sécurité) broniła przed agresywnym tłumem placu Beauvau, przy którym znajduje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wcześniej oniemiali Francuzi zobaczyli w telewizji, jak grupka mundurowych cofa się na ulicy Réaumur w centrum miasta przed wielokrotnie liczniejszymi zastępami atakujących. Można było odnieść wrażenie, że tylko dzięki użyciu gazów łzawiących uniknęli linczu. 

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