W sobotę po zmierzchu, zaledwie 300 metrów od Pałacu Elizejskiego, grupki chuliganów (casseurs) ścierały się z policją. W tym samym momencie już tylko kompania (100-120 funkcjonariuszy) wyspecjalizowanych jednostek policji (CRS, Compagnies Républicaines de Sécurité) broniła przed agresywnym tłumem placu Beauvau, przy którym znajduje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wcześniej oniemiali Francuzi zobaczyli w telewizji, jak grupka mundurowych cofa się na ulicy Réaumur w centrum miasta przed wielokrotnie liczniejszymi zastępami atakujących. Można było odnieść wrażenie, że tylko dzięki użyciu gazów łzawiących uniknęli linczu.