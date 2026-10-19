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Płonąca siedziba burmistrza w Limoges
W Limoges tłum wdarł się do XIX-wiecznej siedziby burmistrza grożąc urzędnikom, że ich „spalą”. Wkrótce cały świat obiegły zdjęcia dachu w płomieniach i zawalonej w większości, zabytkowej fasady
W sobotę po zmierzchu, zaledwie 300 metrów od Pałacu Elizejskiego, grupki chuliganów (casseurs) ścierały się z policją. W tym samym momencie już tylko kompania (100-120 funkcjonariuszy) wyspecjalizowanych jednostek policji (CRS, Compagnies Républicaines de Sécurité) broniła przed agresywnym tłumem placu Beauvau, przy którym znajduje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wcześniej oniemiali Francuzi zobaczyli w telewizji, jak grupka mundurowych cofa się na ulicy Réaumur w centrum miasta przed wielokrotnie liczniejszymi zastępami atakujących. Można było odnieść wrażenie, że tylko dzięki użyciu gazów łzawiących uniknęli linczu.
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