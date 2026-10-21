Uroczystość wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Dobrostanu Zwierząt (International Fund for Animal Welfare, IFAW) odbyła się 15 października podczas gali Animal Action Awards w Londynie.

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Labrador ze Szkocji zdobył Nagrodę Zwierzę Roku

Sgiath pochodzi z Highlands w Szkocji i pierwotnie została wyszkolona na psa ratowniczego w górach.

Z czasem jej opiekunka, ekolog morska dr Texa Sim, rozpoczęła jej szkolenie w zakresie wykrywania gatunku Didemnum vexillum, żachwy kolonijnej - inwazyjnego organizmu morskiego, znanego też jako „sea vomit” („morskie wymiociny”). Gatunek ten może szybko rozprzestrzeniać się w portach, hodowlach ostryg i innych obiektach infrastruktury morskiej. Jego identyfikacja często wymaga specjalistycznych analiz laboratoryjnych i badań DNA.

Tymczasem Sgiath potrafi szybko wykryć zapach Didemnum vexillum, nawet gdy ukrywa się on wśród innych organizmów morskich.

Labrador potrafi wykryć inwazyjne organizmy morskie

Na pomysł przeszkolenia psa w zakresie wykrywania inwazyjnego gatunku morskiego dr Texa Sim wpadła podczas pracy nad projektem odbudowy populacji rodzimych ostryg na zachodnim wybrzeżu Szkocji.

Jako ekolog morska coraz bardziej zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowią inwazyjne gatunki morskie, i zastanawiała się, czy doskonały węch psów mógłby być pomocny w opracowaniu szybkiego i niedrogiego narzędzia do wykrywania tych gatunków.

– Kiedy pierwszy raz poprosiłam ją o wskazanie gatunku docelowego wśród wielu podobnych zapachów, od razu się za to zabrała – przyznała Texa Sim cytowana przez serwis Independent. – Wtedy pomyślałam: może to naprawdę się uda – dodała.

„Historia Sgiath jest czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy”

W efekcie Sgiath otrzymała prestiżową nagrodę od IFAW, która w specjalnym komunikacie podkreśliła: „Pracując ze swoim przewodnikiem, ekologiem morskim dr. Texą Sim, Sgiath potrafi szybko wykryć gatunek po zapachu, przyczyniając się do powstania nowego podejścia do ochrony środowiska morskiego. […] obecnie uczestniczy w badaniach nad ochroną środowiska i działaniach mających na celu zwalczanie inwazyjnych gatunków morskich w wodach Wielkiej Brytanii”.

– Co roku nagroda Zwierzę Roku honoruje zwierzęta dokonujące niezwykłych rzeczy, ale historia Sgiath jest czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Jej pionierska praca pokazuje niezwykły potencjał psów do wnoszenia zupełnie nowego wkładu w naukę o ochronie środowiska – podkreśliła Sharon Livermore, dyrektor ds. ochrony środowiska morskiego w IFAW, cytowana przez The Independent.