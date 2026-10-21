Labrador Sgiath ze Szkocji otrzymał Nagrodę Zwierzę Roku
Uroczystość wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Dobrostanu Zwierząt (International Fund for Animal Welfare, IFAW) odbyła się 15 października podczas gali Animal Action Awards w Londynie.
Czytaj więcej
Nawet 6 tys. zł kary za nieuprawniony wjazd do centrum Dubrownika. Zawiadomienia o nałożeniu tego rodzaju kar otrzymują kolejni polscy kierowcy. Na...
Sgiath pochodzi z Highlands w Szkocji i pierwotnie została wyszkolona na psa ratowniczego w górach.
Z czasem jej opiekunka, ekolog morska dr Texa Sim, rozpoczęła jej szkolenie w zakresie wykrywania gatunku Didemnum vexillum, żachwy kolonijnej - inwazyjnego organizmu morskiego, znanego też jako „sea vomit” („morskie wymiociny”). Gatunek ten może szybko rozprzestrzeniać się w portach, hodowlach ostryg i innych obiektach infrastruktury morskiej. Jego identyfikacja często wymaga specjalistycznych analiz laboratoryjnych i badań DNA.
Tymczasem Sgiath potrafi szybko wykryć zapach Didemnum vexillum, nawet gdy ukrywa się on wśród innych organizmów morskich.
Czytaj więcej
Podróż pociągiem trwająca 21 dni i pozwalająca przemieścić się między dwoma kontynentami? Taka trasa, przynajmniej w teorii, istnieje. Łączy Europę...
Na pomysł przeszkolenia psa w zakresie wykrywania inwazyjnego gatunku morskiego dr Texa Sim wpadła podczas pracy nad projektem odbudowy populacji rodzimych ostryg na zachodnim wybrzeżu Szkocji.
Jako ekolog morska coraz bardziej zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowią inwazyjne gatunki morskie, i zastanawiała się, czy doskonały węch psów mógłby być pomocny w opracowaniu szybkiego i niedrogiego narzędzia do wykrywania tych gatunków.
– Kiedy pierwszy raz poprosiłam ją o wskazanie gatunku docelowego wśród wielu podobnych zapachów, od razu się za to zabrała – przyznała Texa Sim cytowana przez serwis Independent. – Wtedy pomyślałam: może to naprawdę się uda – dodała.
Czytaj więcej
Trwają przygotowania do inwestycji związanej z eksploatacją złoża siarki Rudniki. Prowadzi je Grupa Azoty, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państ...
W efekcie Sgiath otrzymała prestiżową nagrodę od IFAW, która w specjalnym komunikacie podkreśliła: „Pracując ze swoim przewodnikiem, ekologiem morskim dr. Texą Sim, Sgiath potrafi szybko wykryć gatunek po zapachu, przyczyniając się do powstania nowego podejścia do ochrony środowiska morskiego. […] obecnie uczestniczy w badaniach nad ochroną środowiska i działaniach mających na celu zwalczanie inwazyjnych gatunków morskich w wodach Wielkiej Brytanii”.
– Co roku nagroda Zwierzę Roku honoruje zwierzęta dokonujące niezwykłych rzeczy, ale historia Sgiath jest czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Jej pionierska praca pokazuje niezwykły potencjał psów do wnoszenia zupełnie nowego wkładu w naukę o ochronie środowiska – podkreśliła Sharon Livermore, dyrektor ds. ochrony środowiska morskiego w IFAW, cytowana przez The Independent.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas