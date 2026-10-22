– Ci, którzy szykują się do zniszczenia naszych miast 24 października, nie będą mogli tego zrobić – ostrzegł w środę Emmanuel Macron. Prezydent, któremu ufa już tylko 15 proc. Francuzów, kończył w Katarze trzydniowy objazd krajów Zatoki Perskiej. Wielu uważa, że to była rejterada ze strony polityka, który do tej pory chciał za wszystko sam odpowiadać.

Lecornu obiecuje pieniądze dla szkół i zniszczonych firm