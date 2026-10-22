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Francja szykuje się na kolejne zamieszki. Rząd rozważa radykalne kroki, a Le Pen zyskuje

Na najbliższą sobotę zapowiedziano kolejne protesty. I na następną. I jeszcze kolejną. Czy władza zdąży powstrzymać powrót chaosu?

Publikacja: 22.10.2026 09:27

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Francja szykuje się na kolejne zamieszki. Rząd rozważa radykalne kroki, a Le Pen zyskuje

Foto: REUTERS/Yves Herman

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób rząd Francji próbuje opanować chaos, zmagając się z rosnącym zadłużeniem.
  • Dlaczego państwu grozi niekontrolowana spirala zadłużenia i utrata zaufania rynków.
  • Jakie kontrowersyjne zmiany prawne mogą zostać wprowadzone, by zakończyć zamieszki.
  • Jak ostatnie wydarzenia radykalnie zmieniają układ sił przed wyborami prezydenckimi.
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– Ci, którzy szykują się do zniszczenia naszych miast 24 października, nie będą mogli tego zrobić – ostrzegł w środę Emmanuel Macron. Prezydent, któremu ufa już tylko 15 proc. Francuzów, kończył w Katarze trzydniowy objazd krajów Zatoki Perskiej. Wielu uważa, że to była rejterada ze strony polityka, który do tej pory chciał za wszystko sam odpowiadać. 

Lecornu obiecuje pieniądze dla szkół i zniszczonych firm

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