Poznański mechanik pracuje od 14 roku życia
Wacław Milewski jest uznawany za najstarszego aktywnego zawodowo Polaka. Poznaniak pracuje nieprzerwanie od 86 lat, a swoją przygodę z zawodem rozpoczął jako 14-latek. Pięć lat później założył własny warsztat.
Zakład działa do dziś i zajmuje się między innymi produkcją wykrojników oraz części do maszyn. Choć klientów jest coraz mniej, stulatek nie zamierza na razie kończyć działalności. W przyszłości chciałby jednak przekształcić warsztat w muzeum, aby inni mogli zobaczyć zgromadzone w nim maszyny i poznać historię rzemiosła.
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Wacław Milewski ma również za sobą karierę sportową. W 1948 r. zdobył tytuł mistrza Polski w wyścigach motocyklowych. W latach 50. zrezygnował ze ścigania, by skoncentrować się na prowadzeniu firmy. Był także radnym Poznania.
W rozmowie z TVP3 Poznań córka stulatka, Marietta, zwróciła uwagę na jego ciekawość świata i chęć ciągłego zdobywania wiedzy.
– To co ja widzę, (to) że ojciec ma pasję do życia, że on się nigdy nie znudził, że on ciągle szuka czegoś jeszcze nowego, interesuje się światem, interesuje się kosmosem – powiedziała.
Sam Milewski przyznawał w rozmowie z Radiem Poznań, że praca dawała mu satysfakcję, choć z perspektywy czasu uważa, że poświęcał jej zbyt dużo czasu.
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Obecnie nie może już prowadzić motocykla z powodu słabego wzroku, ale nadal pozostaje aktywny w swoim warsztacie. Jego historia pokazuje, że nawet po przekroczeniu stu lat można wciąż rozwijać własne zainteresowania i realizować zawodową pasję.
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