Michał Szułdrzyński: Samotna Agnieszka Holland pod kancelarią premiera Tuska

Co zarzucali Agnieszce Holland zwolennicy PiS-u i czego z jej filmu nie zrozumieli zwolennicy rządu Donalda Tuska

I właśnie, gdy w związku z wydarzeniami na granicy Donald Tusk ogłasza politykę zero tolerancji dla nielegalnych migrantów, zawieszenie prawa do występowania o azyl przez osoby, które siłą szturmują polską granicę, Agnieszka Holland znów idzie protestować i mówi, że czuje się oszukana, że troska o konstytucję i prawa człowieka „to były tylko pozory”. A prawica znów nic nie rozumie. Gdy „Zielona granica” została nagrodzona w Gdyni, słyszeliśmy, że to antypolska robota. Jak zwykle nie zrozumieli, że rolą artysty nie jest wpieranie tego czy innego rządu, ale uwieranie.

Teraz z kolei sympatycy obecnej władzy mają nietęgie miny. Nie zrozumieli słów Holland wypowiedzianych w Wenecji, że jej film to nie atak na ten czy inny rząd, ale akt oskarżenia wobec Europy, która nie radzi sobie z migracją i czyni z niej straszak na obywateli, do wzmacniania władzy. Przeciwnicy PiS usłyszeli wtedy, co chcieli, a nie to, co Holland naprawdę powiedziała. Dlatego teraz reżyser poszła pod Kancelarię Premiera Tuska, by wypowiadać się w imię praw człowieka. Uważa, że aby dbać o bezpieczeństwo, nie trzeba dopuszczać 200 km od Warszawy do scen, które z humanitaryzmem nie mają nic wspólnego. Ale dziś przeciwnicy PiS nie potrzebują głosu Agnieszki Holland. PiS odmawiał reżyserce patriotyzmu, porównywał jej film do nazistowskiej propagandy. Przeciwnicy PiS wolą dyskretnie milczeć. Obie strony zapominają, że rolą artysty nie jest wspieranie ani obalanie władzy, tylko budzenie sumień, psucie dobrego samopoczucia. Więc dziś Holland stoi opuszczona w Alejach Ujazdowskich. Jak samotny „śpiewak” z „Murów”.