W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Giganci technologiczni inwestują w Niemczech. Ponad 220 mld euro na rozwój gospodarki

Niemiecka gospodarka w ostatnich latach mierzyła się z recesją, niskim poziomem inwestycji i spadkiem wolumenu eksportu. Kanclerz Friedrich Merz zapowiadał jednak gigantyczne inwestycje infrastrukturalne, które miały pomóc przełamać stagnację. Teraz do tego procesu dołączają największe firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych.

Podczas zakończonego we wtorek szczytu Invest in Germany niemieckie i zagraniczne przedsiębiorstwa zapowiedziały inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 220 mld euro. Wśród zaangażowanych firm znalazły się m.in. Amazon, Nvidia i Microsoft. Plany obejmują zarówno rozwój infrastruktury, jak i wsparcie niemieckich startupów technologicznych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń szczytu było porozumienie dotyczące współpracy w zakresie sztucznej inteligencji dla przemysłu. Szef Nvidii Jensen Huang wraz z kanclerzem Niemiec podpisał pakt, który ma przyspieszyć automatyzację niemieckich przedsiębiorstw. Huang podkreślał, że Niemcy dysponują istotnymi atutami, wiedzą inżynieryjną i danymi, które mogą stanowić przewagę w rozwoju przemysłowych zastosowań AI.

Plany zagranicznych gigantów uzupełniają zapowiedzi niemieckich firm, które również przygotowują inwestycje warte setki miliardów euro do 2028 r.. To sygnał, że niemiecka gospodarka wciąż dysponuje znaczącym potencjałem przemysłowym i technologicznym. Nowy kapitał może pomóc jej odzyskać dynamikę, choć same deklaracje nie oznaczają jeszcze, że problemy gospodarcze zostaną szybko rozwiązane.

Sztuczna inteligencja zmienia zatrudnienie w bankach. Coraz ważniejsze nowe kompetencje

Sektor bankowy w Polsce coraz wyraźniej odczuwa wpływ automatyzacji i sztucznej inteligencji na rynek pracy. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w sierpniu 2026 r. liczba etatów w bankach wzrosła rok do roku zaledwie o 0,5 proc., osiągając nieco ponad 149 tys. Jeszcze bardziej widoczny jest obraz zmian w ujęciu miesięcznym: w lipcu i sierpniu z sektora ubyło ponad 400 etatów.

Banki nie zapowiadają masowych zwolnień, ale przyznają, że rozwój nowych technologii wpływa zarówno na zapotrzebowanie na pracowników, jak i na wymagane kwalifikacje. Zmienia się charakter pracy w instytucjach finansowych, a część zadań, które dotychczas wykonywali ludzie, może być realizowana przy wykorzystaniu automatyzacji.

Jak wskazuje biuro prasowe Banku Pekao, jednym z największych wyzwań w najbliższych latach nie będzie sam brak miejsc pracy, lecz konieczność szybkiego zdobywania nowych kompetencji. Pracownicy sektora finansowego będą musieli dostosować się do zmieniających się procesów i narzędzi wykorzystywanych w bankowości.

Donald Tusk i polski biznes lecą do Indii. Celem nowe kontrakty i inwestycje

Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański udają się do Indii, by promować polską gospodarkę i wspierać przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z tamtejszym rynkiem. Wizyta ma pomóc polskim firmom nawiązać kontakty biznesowe, które mogą przełożyć się na konkretne kontrakty i nowe inwestycje.

Delegacji rządowej będzie towarzyszyć ponad 80 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Na 22 i 23 października zaplanowano dwa fora biznesowe, które odbędą się w Nowym Delhi i Bangalore. Spotkania mają stworzyć przestrzeń do rozmów pomiędzy polskimi i indyjskimi przedsiębiorcami oraz ułatwić nawiązywanie relacji gospodarczych.

Dla polskich firm kontakty z indyjskimi partnerami mogą oznaczać szansę na rozwój działalności i poszukiwanie nowych możliwości biznesowych. Istotną rolę odgrywa przy tym wsparcie administracji państwowej, która może ułatwiać nawiązywanie relacji i promować krajową ofertę gospodarczą za granicą.

Wizyta wpisuje się w szersze działania na rzecz zwiększania obecności polskiego biznesu na rynkach zagranicznych. Jej znaczenie będzie można ocenić przede wszystkim na podstawie efektów rozmów, zawartych umów oraz tego, czy nawiązane kontakty doprowadzą do rzeczywistych kontraktów i inwestycji.

Samochody elektryczne podbijają Europę. Sprzedaż wzrosła o 70 proc.

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie gwałtownie wzrosła we wrześniu. Według danych E-Mobility Europe, New Automotive i Fier Automotive liczba sprzedanych aut elektrycznych była o 70 proc. wyższa niż rok wcześniej. Samochody te osiągnęły 30 proc. udział w rynku, ustanawiając nowy rekord.

Wyniki pokazują, że elektromobilność zyskuje na znaczeniu na europejskim rynku motoryzacyjnym. Wzrost sprzedaży aut elektrycznych oznacza, że coraz większa część nowych samochodów kupowanych przez klientów należy do tej kategorii. Dane wskazują jednocześnie na wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.

Polska pozostaje na końcu zestawienia pod względem udziału samochodów elektrycznych w rynku. We wrześniu wyniósł on nieco ponad 6 proc. Był to najniższy wynik spośród wszystkich badanych państw. Kontrast pomiędzy europejskim rekordem a polskim rezultatem pokazuje, że rozwój elektromobilności w Europie przebiega nierównomiernie.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.