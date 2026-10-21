Niewykluczone, że ewakuacja obejmie wszystkich pracowników amerykańskiej misji dyplomatycznej w Arabii Saudyjskiej wraz z rodzinami.

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USA przygotowują ewakuację personelu ambasad

Departament Stanu USA ma przygotowywać się do wydania nakazu opuszczenia placówek dyplomatycznych przez część personelu amerykańskich ambasad w regionie Zatoki Perskiej oraz członków ich rodzin. Jak poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na trzech amerykańskich urzędników, działania te mają charakter przygotowawczy.

Według dwóch rozmówców agencji planowane posunięcie jest związane z możliwością ponownego wybuchu działań zbrojnych w regionie. Szczególne obawy Waszyngtonu budzi zagrożenie ze strony jemeńskiego ruchu Huti, wspieranego przez Iran.

Huti mogą przeprowadzić kolejne ataki na Arabię Saudyjską

W środę ambasada Stanów Zjednoczonych w Rijadzie wydała ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, wskazując na możliwość kolejnych ataków Huti na terytorium Arabii Saudyjskiej.

Komunikat pojawił się po niedawnych śmiertelnych atakach, wśród których znalazło się również uderzenie na lotnisko w Rijadzie.

Możliwa ewakuacja całej amerykańskiej misji dyplomatycznej w Arabii Saudyjskiej

Według dwóch amerykańskich urzędników, na których powołuje się Reuters, przygotowywany przez Departament Stanu nakaz może objąć znacznie szerszą grupę osób niż początkowo zakładano.

Rozważany scenariusz przewiduje możliwość ewakuacji wszystkich pracowników amerykańskiej misji dyplomatycznej w Arabii Saudyjskiej wraz z członkami ich rodzin – podaje agencja.

Na obecnym etapie nie poinformowano oficjalnie o wydaniu nakazu ewakuacji. Z doniesień wynika, że Departament Stanu USA przygotowuje się na razie do podjęcia takiej decyzji.