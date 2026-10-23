Krótko wcześniej telewizja BFMTV podała, że napastnik otworzył ogień z auta na drodze publicznej i oddawał strzały seriami, kolejno w miejscowościach Trappes i La Verriere. Został zatrzymany w Coignieres w tym samym departamencie.

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Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna (PNAT) poinformowała, że zajmuje się sprawą. Przekazała, że wszczęto śledztwo dotyczące: zabójstwa związanego z działaniem o charakterze terrorystycznym, prób zabójstwa i działania w grupie terrorystycznej.

Lecornu nie wyjaśnił okoliczności wydarzeń w Yvelines, ale napisał, że są one „bardzo poważne”.

Czytaj więcej Społeczeństwo Paryż przedłuża godzinę policyjną. Wprowadzono nowe zakazy i ograniczenia W dwóch rejonach Paryża ponownie będzie obowiązywać godzina policyjna – od wtorku o godz. 23 do środy o godz. 6. Władze zamkną też trzy stacje metr...

Przerażające kulisy ataku. Wśród rannych 12-letnie dziecko

Dziennik „Le Figaro” podał, że podejrzany to 39-letni Kevin T.

Według gazety ostrzeżenie przed mężczyzną, który przemieszcza się autem i oddaje strzały z broni palnej, opublikował najpierw jeden z internautów w sieciach społecznościowych. Powołując się na źródło w policji, dziennik poinformował, że sprawca używał broni maszynowej. Jedną z rannych osób jest – według „Le Figaro” – 12-letnia dziewczynka.