Jak poinformowała prefektura policji w Paryżu, ograniczenia obejmą kwartał Les Halles w ścisłym centrum oraz okolice placu Republiki. Godzina policyjna rozpocznie się we wtorek o godz. 23 i potrwa do godz. 6 rano w środę.

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Ze względów bezpieczeństwa już od godz. 22 zamknięte zostaną stacje metra République, Châtelet–Les Halles i Les Halles. Pociągi będą przejeżdżać przez te stacje bez zatrzymywania się. Nie będzie również możliwości przesiadek.

Zakaz zgromadzeń w centrum stolicy Francji

Od godz. 20 w wyznaczonych miejscach obowiązywać będzie zakaz organizowania zgromadzeń, które nie zostały wcześniej zgłoszone. Ograniczenia obejmą m.in. Pola Elizejskie oraz okolice Pałacu Elizejskiego, siedziby francuskiego MSW, parlamentu i urzędu premiera w Matignon.

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Zakaz będzie dotyczył także wyspy Île de la Cité, na której znajduje się katedra Notre–Dame, a także okolic dworców kolejowych. Na liście znalazły się ponadto place: Bastylii, Vendôme, d’Italie oraz de la Bourse, przy którym stoi historyczny budynek dawnej giełdy, pałac Brongniart.

Les Halles i plac Republiki pod szczególnym nadzorem

Les Halles to kwartał w pierwszej dzielnicy Paryża, gdzie niegdyś funkcjonowało targowisko. Obecnie znajduje się tam centrum handlowe oraz duży węzeł komunikacyjny Châtelet–Les Halles, łączący kilka linii metra i kolei podmiejskiej RER.

Plac Republiki jest natomiast częstym miejscem demonstracji. W minioną sobotę odbył się tam wielotysięczny wiec. Jak wynika z depeszy PAP, okoliczne ulice stały się również celem wandali, którzy niszczyli i plądrowali sklepy oraz punkty usługowe.

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Godzina policyjna w obu rejonach obowiązywała już z poniedziałku na wtorek. We wtorek prefektura policji poinformowała, że wprowadzone ograniczenia pozwoliły utrzymać spokój. W związku z tym restrykcje będą obowiązywać również podczas kolejnej nocy.