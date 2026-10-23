Według informacji przytoczonych przez BBC, za branżowymi publikacjami „The Hollywood Reporter”, „Deadline” i „Variety”, końcowe próby ekranowe mają odbyć się w ten weekend. W ostatnim etapie procesu ma uczestniczyć od trzech do pięciu aktorów.

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James Bond. Finałowe próby do roli agenta 007

Przesłuchania nie ograniczają się do rozmów z producentami. Kandydaci mają sprawdzić się w trzech obszarach: scenach kaskaderskich, występach przed kamerą oraz dialogach.

Jak podaje „Deadline”, próby planowano pierwotnie na początek października, jednak przesunięto je z powodu problemów z harmonogramami. Nie oznacza to jeszcze, że nazwisko nowego Bonda zostanie ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań.

Kto zastąpi Daniela Craiga? Trzy nazwiska w centrum uwagi

Wśród aktorów wymienianych w kontekście finałowego etapu castingu są Callum Turner, Jack Lowden i Josh O’Connor. „Deadline”, powołując się na swoje źródła, podał, że co najmniej czterem aktorom zaproponowano udział w końcowych próbach. Zastrzegł jednocześnie, że tożsamość wszystkich uczestników nie została oficjalnie potwierdzona.

Lowden jest znany z serialu „Kulawe konie”, natomiast Turner wystąpił między innymi w produkcji „Władcy przestworzy”. Według „Variety” obaj pozostają poważnymi kandydatami do przejęcia roli po Danielu Craigu. Magazyn sugeruje, że Lowden może obecnie znajdować się na prowadzeniu.

O’Connor zdobył rozpoznawalność między innymi dzięki roli księcia Karola w serialu „The Crown”. W 2025 r. wystąpił również w filmie „Żywy czy martwy: Film z serii Na noże”, w którym zagrał u boku Craiga.

Wcześniej wśród potencjalnych następców Craiga wymieniano Aarona Taylora-Johnsona, Jamesa Nortona i Paula Mescala. Z rolą łączono także Jacka O’Connella, jednak według źródeł przywołanych przez „Deadline” aktor może nie być już brany pod uwagę. Jacob Elordi, znany z „Euforii” i filmu „Wichrowe wzgórza”, nie jest natomiast spodziewany na próbach ekranowych.

Na wcześniejszych listach kandydatów pojawiali się również Harris Dickinson oraz Jack Barton. Rozbieżności między doniesieniami poszczególnych mediów pokazują, że ostateczna obsada nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Kiedy poznamy nowego Jamesa Bonda?

Zakończenie prób nie musi oznaczać szybkiego ogłoszenia decyzji. „Deadline” podkreśla, że nawet jeśli przesłuchania zakończą się w przyszłym tygodniu, nie wyznaczono terminu ogłoszenia nazwiska aktora, który otrzyma rolę.

Amy Pascal, producentka kolejnego filmu, mówiła w sierpniu w rozmowie z „Deadline”, że końcówka roku może być dobrym momentem na informacje o obsadzie. Zaznaczyła, że wybór jest prowadzony metodycznie, a znalezienie następcy Craiga stanowi poważne wyzwanie.

Producentka podkreśliła również, że nowa interpretacja postaci powinna różnić się od poprzedniej. Twórcy mają więc szukać nie tylko aktora pasującego do dotychczasowego wizerunku agenta 007, lecz także osoby, która pozwoli nadać serii nowy kierunek.

Nowy film o Bondzie ma trafić do kin w 2028 r.

Kolejna odsłona serii, według doniesień medialnych, ma zadebiutować w 2028 r. Reżyserię powierzono Denisowi Villeneuve’owi, twórcy „Diuny”, a scenariusz przygotowuje Steven Knight, autor „Peaky Blinders”. Knight poinformował we wrześniu w rozmowie z Zoe Ball w Greatest Hits Radio, że pierwsza wersja scenariusza jest już gotowa.

W oficjalnej serii filmów w rolę agenta 007 wcieliło się dotychczas sześciu aktorów: Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig. To właśnie Craig został ogłoszony nowym Bondem w 2005 r.. Ostatni raz zagrał tę postać w filmie „Nie czas umierać” z 2021 r.