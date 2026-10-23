Ukraina prowadzi rozmowy z Polską i Słowacją w sprawie przeniesienia kontroli celnych ciężarówek przewożących zboże na eksport z przejść granicznych w głąb terytorium tych państw. Celem jest ochrona pojazdów przed atakami rosyjskich dronów – informuje „Financial Times”.

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Jak podaje brytyjski dziennik, ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Kijów uruchomił już wspólne punkty kontroli granicznej z Mołdawią i zamierza rozszerzyć tę inicjatywę na inne państwa sąsiednie, w tym Polskę.

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj powiedział „Financial Times”, że inicjatywa jest odpowiedzią na „nową sytuację w zakresie bezpieczeństwa, w której Rosja celowo próbuje atakować nasze granice”. Dodał, że Kijów chce jak najszybciej sfinalizować porozumienie z Polską.

Rosja atakuje ukraińskie transporty zboża

Ukraina została zmuszona do przekierowania większej części eksportu produktów rolnych na trasy drogowe, rzeczne i kolejowe przebiegające przez Unię Europejską. Stało się tak po rosyjskich atakach dronowych, które niemal całkowicie zablokowały tradycyjny szlak morski przez Morze Czarne.

Od sierpnia Ukraina odnotowała liczne ataki na przejścia graniczne z Rumunią, Mołdawią i Polską. Komisja Europejska poinformowała, że pomaga Mołdawii przenieść wszystkie kontrole celne na mołdawską stronę granicy.

Nasilające się rosyjskie ataki dronowe doprowadziły do powstania ogromnych kolejek ciężarówek po obu stronach granicy. Ukraińska Służba Celna poinformowała w środę, że na jednym z przejść granicznych w obwodzie wołyńskim ponad 1200 ciężarówek oczekiwało na wjazd do Ukrainy.

Rosyjskie ataki ograniczyły eksport ukraińskiego zboża o połowę

Według ukraińskiego ministra rolnictwa Tarasa Wysockiego ataki dronowe na największe ukraińskie porty morskie oraz statki operujące w regionie doprowadziły do zmniejszenia eksportu produktów rolnych o około połowę.

We wrześniu Ukraina wyeksportowała 2,4 mln ton produktów rolnych, co stanowiło zaledwie 46 proc. jej potencjalnych możliwości eksportowych – poinformował w tym miesiącu Wysocki.

Kijów, który w przyszłym roku będzie musiał zmierzyć się z szacowaną na 70 mld euro luką budżetową, traci około 60 mln euro dziennie z powodu spadku wpływów z eksportu – poinformowała w środę Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji.

Komisja Europejska poinformowała, że intensyfikuje działania mające na celu umożliwienie eksportu ukraińskich produktów rolnych do Afryki i Azji przez terytorium Unii Europejskiej.

Ukraina szuka nowych szlaków eksportowych przez UE

Nowe szlaki transportowe dla ukraińskich towarów przez państwa UE, znane jako „korytarze solidarnościowe”, utworzono po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Rosyjska flota zablokowała wówczas niemal cały ukraiński eksport.

Rosja kontynuowała bombardowania ukraińskich portów, choć ich intensywność przejściowo zmalała w okresie obowiązywania porozumienia zbożowego, wynegocjowanego przy pośrednictwie ONZ i Turcji. Umowa ta ostatecznie przestała obowiązywać w 2023 r.

W ostatnich miesiącach rosyjskie ataki na porty ponownie się nasiliły. Była to odpowiedź Moskwy na ukraińską kampanię ataków dronowych wymierzonych w rosyjskie jednostki pływające.