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Szlak krótszy i ryzykowny albo dłuższy i bezpieczniejszy. Tak Ukraińcy wywożą zboże

Ziarno jest, kupiec czeka, ale którędy dostarczyć mu towar, kiedy most jest uszkodzony, wagony stoją, a statkom zagrażają rosyjskie drony? Pojechałem nad Dunaj sprawdzić, co zamierzają zrobić ukraińscy eksporterzy.

Publikacja: 17.10.2026 12:37

Ukraińskie ziarno w portowym hangarze nad Dunajem, wrzesień 2026 r. Takie magazyny są często celem a

Ukraińskie ziarno w portowym hangarze nad Dunajem, wrzesień 2026 r. Takie magazyny są często celem ataków rosyjskich dronów

Foto: Andrzej Goworski

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Andrzej Goworski

Stoję na statku i patrzę w dół. Wielki stalowy chwytak przesuwa się znad nabrzeża nad jedną z trzech ładowni, otwiera i wypuszcza szeroki strumień pszenicy. Przez kilka sekund ziarno leci w słońcu jak złoto, nad pokładem podnosi się pył, a na dnie nieznacznie powiększa się kopiec. Miejsca jest tam tyle, że wszedłby gminny ośrodek zdrowia.

Statek nie należy do największych, ale dopiero z jego pokładu zaczynam rozumieć skalę handlu, o którym przez kilka poprzednich dni rozmawiałem. Kilka tysięcy ton: widać przestrzeń, którą trzeba nimi wypełnić, i urządzenie powtarzające ten sam ruch godzinami. Jeszcze niedawno naturalna droga ukraińskiej pszenicy na świat prowadziła przez wielkie porty Morza Czarnego. Dlaczego więc stoję nad Dunajem?

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