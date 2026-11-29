„Quentin według Tarantina” Amazing Améziane’a wyrasta z podobnego apetytu: obejrzeć wszystko, zapamiętać najlepsze sceny, a potem opowiedzieć je po swojemu. Autor inscenizuje rozmowę z twórcą „Pulp Fiction”, oddając mu głos w komiksowej opowieści o drodze od wypożyczalni kaset do Hollywood. Ten zabieg ma wdzięk spotkania z gawędziarzem, którego dygresje bywają równie zajmujące, jak główna historia. Ma też konsekwencje: oglądamy człowieka przez filtr legendy, którą sam współtworzy. Najciekawiej robi się tam, gdzie biografia spotyka warsztat. Améziane podąża za filmowymi fascynacjami bohatera, zmienia sposoby rysowania, miesza anegdotę z opowieścią o powstawaniu filmów. Pozwala zrozumieć, jak cudze obrazy stają się tworzywem własnego języka. W tym ujęciu oryginalność Tarantina rodzi się ze szczególnego sposobu łączenia tego, co już widział: kinowej tandety, gatunkowych klasyków, zapamiętanych gestów i dialogów.

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Komiks potrafi też pokazać to, czego kamera nigdy nie zarejestrowała. Rysownik daje kształt niezrealizowanym pomysłom reżysera, w tym jego wizjom dalszych części „Kill Billa”. To okazja, by zajrzeć do kina istniejącego jedynie w wyobraźni. Fanowski entuzjazm wyznacza zarazem granice tej opowieści. Bliskość bohatera sprzyja zachwytowi, pozostawiając mniej miejsca na sprawdzanie jego autokreacji. Warto więc czytać album jak barwny portret pasji, z uwagą na to, kto prowadzi narrację. Najlepszym skutkiem lektury jest ochota, by wrócić do filmów i przyjrzeć się im uważniej. A potem poszukać tych, dzięki którym Tarantino został Tarantinem.