Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystym apelu na dziedzińcu Belwederu z okazji Dnia Podchorążego, przypadającego w 196. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W swoim wystąpieniu mówił o odpowiedzialności współczesnych pokoleń za niepodległość i suwerenność Polski.

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– To, co wydarzyło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, pokazuje, jak wielkiej determinacji, odwagi, gotowości do walki o Polskę wolną i suwerenną, a także ofiar wymagała polska tradycja insurekcyjna całego XIX wieku – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki: Potrzebujemy płonących serc młodych podchorążych

Nawrocki przypomniał, że podchorążowie pod wodzą Piotra Wysockiego dali impuls do walki o niepodległość w momencie, gdy wielu przedstawicieli ówczesnych elit i generałów nie było gotowych do działania.

Zwracając się do przyszłych oficerów, prezydent zaapelował, aby w ich sercach nigdy nie zgasła iskra niepodległości, wolności i suwerenności Polski.

– Potrzebujemy dziś płonących serc młodych podchorążych oraz pragmatyzmu i strategii polskich generałów – podkreślił.

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Podczas uroczystości głos zabrał również wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Przypomniał, że pokój nie jest dany raz na zawsze, a Polska potrzebuje nowoczesnej armii oraz dobrze przygotowanych żołnierzy i dowódców.

– Bądźcie odważni jak wasi poprzednicy. Bądźcie innowacyjni, jakimi jesteście dzisiaj. Bądźcie gotowi do realizacji najpiękniejszych misji – zwrócił się do podchorążych.

Podczas uroczystości prezydent odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski gen. broni Sławomira Owczarka, pierwszego zastępcę dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – gen. broni Marka Sokołowskiego, dowódcę generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dzień Podchorążego. 196 lat od wybuchu powstania listopadowego

Dzień Podchorążego upamiętnia wydarzenia nocy z 29 na 30 listopada 1830 r., kiedy grupa podchorążych pod wodzą Piotra Wysockiego rozpoczęła powstanie listopadowe. Jednym z pierwszych celów powstańców był Belweder, będący siedzibą wielkiego księcia Konstantego, dowódcy armii Królestwa Polskiego.

Święto po raz pierwszy obchodzono w 1908 r. w konspiracyjnej Szkole Podchorążych we Lwowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tradycję kontynuowano w odrodzonym Wojsku Polskim.

W okresie międzywojennym podchorążowie maszerowali ulicami Warszawy w galowych mundurach, z bronią i pochodniami. W Belwederze uroczysty meldunek przyjmował od nich marszałek Józef Piłsudski, a po jego śmierci prezydent Ignacy Mościcki.

Współcześnie Dzień Podchorążego obchodzony jest m.in. na wyższych uczelniach wojskowych.