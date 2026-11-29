Jak wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, 30,3 proc. ankietowanych uważa, że po wyborach parlamentarnych w 2027 r. władzę utrzyma obecna koalicja rządząca, tworząca się wokół Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. To najczęściej wybierana odpowiedź, choć wskazała ją mniej niż jedna trzecia uczestników badania.

Reklama Reklama

Kto utworzy rząd po wyborach w 2027 r.? Wyniki sondażu

Respondentów zapytano, kto ich zdaniem stworzy rząd po kolejnych wyborach parlamentarnych. Badanie dotyczyło przewidywań dotyczących przyszłego układu politycznego, a nie deklarowanego poparcia dla poszczególnych ugrupowań.

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej 60 proc. spodziewa się utrzymania władzy przez dotychczasowy obóz. Takiego rozwoju wydarzeń oczekuje również 33 proc. osób niezdecydowanych oraz 6 proc. respondentów identyfikujących się z opozycją.

W podziale na płeć scenariusz kontynuacji rządów obecnej koalicji częściej wskazywały kobiety. W tej grupie wynik wyniósł 32 proc., podczas gdy wśród mężczyzn było to 28 proc.

Samodzielny rząd PiS? Niewielu respondentów przewiduje taki wariant

W sondażu odnotowano niewielką liczbę wskazań na samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Taki scenariusz przewiduje 1,1 proc. ankietowanych.

Wśród wyborców opozycji odpowiedź tę wybrało 2 proc. respondentów, w elektoracie obecnej koalicji – 1 proc. Natomiast wśród osób niezdecydowanych nie odnotowano wskazań na taki wariant.

Koalicja PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus. Co z Koroną Brauna?

W badaniu uwzględniono dwa scenariusze utworzenia rządu przez ugrupowania prawicowe. Pierwszy zakłada współpracę PiS, Rozwoju plus i Konfederacji. Taki wariant wskazało 19,2 proc. badanych.

Drugi przewiduje poszerzenie tego układu o Koronę Grzegorza Brauna. Na taką konfigurację wskazało 19 proc. respondentów. Różnica między obydwoma scenariuszami wynosi zaledwie 0,2 punktu procentowego.

Łącznie 38,2 proc. badanych przewiduje jeden z dwóch wariantów koalicji prawicowej. Nie oznacza to jednak, że respondenci traktują te układy jako identyczne – w ankiecie zostały przedstawione jako oddzielne możliwości.

Wśród wyborców opozycji oba scenariusze uzyskały łącznie 67 proc. wskazań. Na koalicję bez ugrupowania Brauna postawiło 35 proc. tej grupy, a na wariant z Koroną – 32 proc.

W elektoracie obecnej koalicji rządzącej prawicowe układy wskazywane były znacznie rzadziej. Wśród niezdecydowanych oba warianty uzyskały łącznie 13 proc., po 6 proc. dla koalicji bez Korony oraz 7 proc. dla układu z udziałem ugrupowania Brauna.

Różnice w odpowiedziach widoczne są również między kobietami i mężczyznami. Koalicję obejmującą Koronę Grzegorza Brauna przewiduje 22 proc. mężczyzn i 16 proc. kobiet.

Polacy nie przesądzają o przyszłym układzie sił

Sondaż pokazuje również dużą grupę respondentów, którzy nie wskazują żadnego z głównych scenariuszy lub nie potrafią przewidzieć wyniku politycznych negocjacji po wyborach.

15,7 proc. ankietowanych uważa, że powstanie inna konfiguracja rządząca niż obecna koalicja lub przedstawione warianty porozumienia prawicy. Kolejne 14,7 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Wśród osób niezdecydowanych odsetek odpowiedzi wskazujących brak opinii wyniósł 39 proc. Jednocześnie 33 proc. z nich przewiduje kontynuację rządów obecnej koalicji. Alternatywną konfigurację wskazało 15 proc.

W elektoracie obecnego obozu rządzącego brak jednoznacznej odpowiedzi zadeklarowało 14 proc. badanych, a wśród wyborców opozycji – 19 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski metodami CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.