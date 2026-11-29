„Wyrzucili mnie na ulicę. Najlepsze lata poświęciłem Bogu i zgromadzeniu, a prowincjał kazał mi w ciągu 24h opuścić dom zakonny, bez pytania, czy mam się gdzie podziać, bez żadnej pomocy” – napisał w mediach społecznościowych ks. Rafał Główczyński, znany w sieci jako Ksiądz z Osiedla. Wcześniej Polska Prowincja Salwatorianów poinformowała o nałożeniu na duchownego suspensy – kary kanonicznej zakazującej wykonywania części lub wszystkich czynności wynikających ze święceń, urzędu lub władzy kościelnej. Powodem jej nałożenia było „zlekceważenie podjętych wcześniej decyzji” – przypomina Onet.

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Ks. Rafał Główczyński zyskał rozgłos w 2023 r., kiedy latem w każdą sobotę organizował ewangelizacyjne dyskoteki bez alkoholu pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie. W 2024 r. przez okres Wielkiego Postu organizował tam nabożeństwa drogi krzyżowej o godz. 23. W lipcu 2024 r. otworzył na Bulwarach Wiślanych w stolicy klubokawiarnię bez cennika pod nazwą Cyrk Motyli. W lutym 2026 r. wystąpił w programie TVN „The Traitors. Zdrajcy”. Latem br. ks. Główczyński poinformował, że zbiera środki na barkę, na której planował otworzyć kolejną klubokawiarnię bez cennika.

Ksiądz z Osiedla w konflikcie z przełożonymi

W październiku Polska Prowincja Salwatorianów przeniosła duchownego z Piastowa do Trzebnicy, podkreślając, że Główczyński „pozostaje księdzem i zakonnikiem w dobrej opinii i cieszącym się pełnią praw”. Jak zaznaczono, decyzja nie miała związku z zastrzeżeniami natury moralnej ani finansowej. Duchowny skrytykował decyzję i zakwestionował treść oświadczenia przełożonych. W konsekwencji nałożono na niego zakaz działalności medialnej, organizowania zbiórek oraz prowadzenia części inicjatyw, dzięki którym zyskał popularność.

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W kolejnym wpisie w mediach społecznościowych ksiądz przeprosił za użycie wulgaryzmów, podtrzymał jednak swoje krytyczne stanowisko wobec przełożonych. Ostrzeżono go, że nieprzestrzeganie nałożonych ograniczeń może mieć poważne konsekwencje – informuje Interia.

Ks. Rafał Główczyński ukarany suspensą

Duchowny opisał również spotkanie z zarządem prowincjalnym i adwokatem kościelnym, podczas którego – jak twierdzi – był zastraszany. W sobotę władze zakonne poinformowały o nałożeniu na niego kary kanonicznej.

Według relacji Główczyńskiego 5 listopada otrzymał pismo zawierające zakaz publikowania korespondencji, prowadzenia działalności medialnej i organizowania akcji charytatywnych, a także ostrzeżenie przed wydaleniem ze zgromadzenia.

„Ksiądz Rafał nie może sprawować jakichkolwiek sakramentów i sakramentaliów, w tym Eucharystii. Ponadto została złożona prośba do ordynariusza wrocławskiego o wycofanie mu upoważnienia do słuchania spowiedzi i głoszenia Słowa Bożego” – napisano w oświadczeniu salwatorianów.

Główczyński zarzucił przełożonym, że uniemożliwili mu publiczne wyjaśnienie sytuacji, a jednocześnie sami nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zwrócił się do prowincjała o ujawnienie nałożonych na niego zakazów i przedstawienie okoliczności sprawy. Jego zdaniem działania władz zakonnych godziły w jego dobre imię.

Gdy przełożeni odmówili, duchowny zdecydował się opublikować własne stanowisko. Jak relacjonuje, jeszcze tego samego dnia otrzymał pismo informujące o nałożeniu suspensy i nakazie opuszczenia domu zakonnego.

Ks. Główczyński zapowiedział odwołanie się od decyzji do władz kościelnych w Rzymie. Poinformował, że do czasu rozpatrzenia sprawy nie może odprawiać mszy, spowiadać ani nosić habitu i koloratki. Podkreślił jednak, że nadal pozostaje księdzem.

Salwatorianie ujawniają kulisy konfliktu z Główczyńskim

W oświadczeniu salwatorianie odnieśli się do budzącego kontrowersje przeniesienia ks. Główczyńskiego z Piastowa do Trzebnicy. Podkreślili, że była to rutynowa decyzja kadrowa, a nie kara.

Według zakonu duchowny wiedział o planowanych przenosinach już w marcu. W Piastowie mieszkał przez pięć lat. Salwatorianie przypomnieli, że zmiany miejsca pobytu są w zgromadzeniu standardową praktyką, ponieważ zakonnicy nie składają ślubu stałości miejsca, który zobowiązywałby ich do pozostania w jednym domu zakonnym.

Przenosiny odbywają się zazwyczaj 1 lipca. Jak twierdzi zakon, na prośbę duchownego termin przesunięto na 1 listopada, aby umożliwić mu uporządkowanie prowadzonych przedsięwzięć i przekazanie ich osobom świeckim. Główczyński zadeklarował również, że przekaże osobom świeckim zarządzanie założoną przez siebie Fundacją Na Blokach.

Salwatorianie zaprzeczyli także, jakoby nakazali duchownemu zamknięcie lokali „Cyrk Motyli”.

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Jednym z punktów sporu między ks. Główczyńskim a władzami zakonnymi były plany zakupu barki i domu na portugalskiej Maderze. Z oświadczenia zgromadzenia wynika, że przełożeni nie wyrazili zgody na realizację tych przedsięwzięć.

W maju, po udziale w programie TVN „The Traitors”, duchowny poinformował władze zakonne o znalezieniu sponsora gotowego sfinansować zakup barki. Według salwatorianów mimo ponownej odmowy przełożonych Główczyński rozpoczął zbiórkę pieniędzy na ten cel, którą promował w mediach społecznościowych.