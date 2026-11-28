Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w sobotę dekret zobowiązujący rząd do pilnego wprowadzenia zakazu publikowania przez media informacji o zniszczeniach i odbudowie obiektów infrastruktury krytycznej.

Reklama Reklama

Ograniczenia mają obejmować m.in. obiekty sektora energetycznego oraz infrastrukturę zapewniającą podstawowe warunki życia ludności. Są elementem szerszych działań ukraińskich władz mających zwiększyć bezpieczeństwo tych obiektów w obliczu rosyjskich ataków.

Zełenski chce zakazu publikowania informacji o zniszczeniach

W podpisanym przez prezydenta dokumencie wskazano na konieczność podjęcia pilnych działań zmierzających do zakazania publikowania w środkach masowego przekazu informacji o skutkach zniszczeń infrastruktury krytycznej oraz terminach jej odbudowy.

Ograniczenia mają dotyczyć również doniesień na temat etapów i stanu budowy konstrukcji ochronnych zabezpieczających takie obiekty.

Władze Ukrainy chcą w ten sposób ograniczyć dostęp do informacji, które mogłyby mieć znaczenie dla rosyjskich działań wymierzonych w infrastrukturę krytyczną.

Rząd i SBU mają odpowiadać za wdrożenie ograniczeń

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, przekazał, że w realizację nowych działań zaangażowane będą m.in. rząd oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Jak zaznaczył, szczegółowy zakres przedsięwzięć ma zostać określony przez rząd, SBU i być może inne służby uczestniczące w działaniach.

Łytwyn przyznał jednocześnie, że egzekwowanie nowych ograniczeń może być trudne. Zwrócił uwagę, że znaczna część informacji dotyczących infrastruktury pojawia się na anonimowych kanałach w serwisie Telegram.

– Oczywiście sytuacja jest złożona, ponieważ znaczna część takich publikacji pochodzi z anonimowych kanałów na Telegramie – powiedział doradca prezydenta.

Ukraina planuje dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury

Ograniczenia dotyczące publikacji mają być częścią szerszego planu ochrony infrastruktury krytycznej. Ukraińskie władze przewidują również budowę osłon ochronnych, rozmieszczenie systemów walki radioelektronicznej oraz wzmocnienie obrony przeciwlotniczej.

Działania mają objąć przede wszystkim obiekty energetyczne oraz infrastrukturę niezbędną do zapewnienia podstawowych usług mieszkańcom. Wprowadzenie zakazu publikowania informacji ma ograniczyć możliwość wykorzystywania doniesień medialnych do śledzenia skutków ataków i postępów prac naprawczych.