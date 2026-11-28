Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 18 w jednej z dużych galerii handlowych w Siedlcach na Mazowszu. Widok mężczyzny z przedmiotem przypominającym broń zaniepokoił jedną z osób, która powiadomiła służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – poinformował RMF FM.
Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze dotarli do galerii w ciągu dwóch minut od otrzymania zgłoszenia. Jeszcze przed ich przyjazdem 23-latka obezwładnili pracownicy ochrony centrum handlowego.
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Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Z tego powodu policjanci czekają, aż wytrzeźwieje. Noc spędzi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
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Na razie nie ustalono, czy przedmiot, który 23-latek miał za paskiem spodni, był prawdziwą bronią palną, czy jedynie jej atrapą. To jedna z kwestii, które będą wyjaśniać funkcjonariusze.
O zdarzeniu poinformowano prokuratora, który podejmie decyzję, czy w tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Policja zamierza również ustalić pełną tożsamość zatrzymanego oraz sprawdzić legalność jego pobytu na terytorium Polski.
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