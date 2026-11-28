Benjamin Netanjahu zaproponował utworzenie rządu jedności narodowej, w którym premierem zostałby najpierw lider opozycji Gadi Eisenkot, a później obecny szef izraelskiego rządu. Część opozycji odrzuciła już tę ofertę.

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Netanjahu proponuje oddanie stanowiska premiera Eisenkotowi

Premier Izraela Benjamin Netanjahu po raz pierwszy zadeklarował gotowość do czasowego ustąpienia ze stanowiska szefa rządu. W sobotę przedstawił propozycję utworzenia rządu jedności narodowej, w którym doszłoby do rotacyjnego podziału funkcji premiera między nim a liderem opozycji Gadim Eisenkot.

Zgodnie z przedstawionym pomysłem to Eisenkot miałby jako pierwszy objąć stanowisko szefa rządu. Dopiero w późniejszym terminie władzę przejąłby Netanjahu. Premier nie określił jednak, jak długo jego polityczny rywal miałby kierować gabinetem.

Netanjahu od kilku tygodni apeluje o powołanie rządu jedności. W sobotnim wpisie na platformie X argumentował, że skala zagrożeń dla bezpieczeństwa Izraela wymaga politycznych ustępstw. Zaapelował również o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji w sprawie przedstawionej propozycji.

Opozycja odrzuca propozycję premiera Izraela

Deklaracja Netanjahu spotkała się z negatywną reakcją części ugrupowań opozycyjnych. Jair Lapid, jeden z liderów partii Razem, zarzucił premierowi brak wiarygodności i przypomniał o wcześniejszych sporach politycznych.

„Notoryczny oszust, który oszukał każdego partnera i złamał każde porozumienie” – napisał Lapid w mediach społecznościowych, odnosząc się do szefa izraelskiego rządu. Zaznaczył jednocześnie, że rozmowy dotyczące poszerzenia gabinetu Eisenkot mogą rozpocząć się dopiero po jego zaprzysiężeniu na stanowisko premiera.

Krytycznie do propozycji odniósł się również Jair Golan, przewodniczący opozycyjnej partii Demokraci. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że wynik wyborów powinien zostać uszanowany.

„Dość sztuczek i trików. Netanjahu przegrał. Naszym obowiązkiem jest uszanowanie woli wyborców” – oświadczył Golan.

Krytyka również ze strony dotychczasowych koalicjantów Netanjahu

Pomysł utworzenia rządu rotacyjnego wywołał zastrzeżenia nie tylko wśród przeciwników premiera, lecz także w obozie jego dotychczasowych partnerów politycznych.

Jak podał portal dziennika „Israel Ha-Jom”, jeden z czołowych polityków ultraortodoksyjnej partii Zjednoczony Judaizm Tory zarzucił Netanjahu hipokryzję. Według niego premier jest gotowy porzucić ugrupowania religijne, aby za wszelką cenę utrzymać własną partię przy władzy.

Wątpliwości dotyczące intencji szefa rządu zgłaszał wcześniej również Awigdor Liberman, lider opozycyjnej partii Nasz Dom Izrael. Jak przypomniał portal Ynet, polityk ostrzegał, że rozmowy o rotacyjnym sprawowaniu urzędu premiera mogą być sposobem na przedłużanie negocjacji koalicyjnych. W takim scenariuszu Netanjahu mógłby doprowadzić do przedterminowych wyborów, jednocześnie pozostając na stanowisku szefa rządu.

Rotacyjny premier w Izraelu. Wcześniejsza próba Netanjahu i Ganca

Pomysł rotacyjnego sprawowania funkcji premiera nie jest nowością w izraelskiej polityce. Takie rozwiązanie ustanowiono w 2020 roku na potrzeby porozumienia koalicyjnego zawartego między Benjaminem Netanjahu a Benim Gancem.

Zgodnie z ustaleniami politycy mieli kolejno obejmować stanowisko szefa rządu. Do przekazania władzy ostatecznie jednak nie doszło. Koalicja rozpadła się w następstwie sporu dotyczącego budżetu państwa.

Ganc oskarżał wówczas Netanjahu o celowe blokowanie uchwalenia budżetu, aby uniknąć wywiązania się z porozumienia i przekazania mu stanowiska premiera.

Wyniki wyborów nie przyniosły rozstrzygnięcia

Obecna sytuacja polityczna w Izraelu jest następstwem wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 27 października. Głosowanie nie wyłoniło jednoznacznego zwycięzcy. Ani ugrupowania skupione wokół Netanjahu, ani blok opozycyjny pod przywództwem Eisenkot nie uzyskały większości w 120-osobowym Knesecie.

Prezydent Izraela Icchak Hercog powierzył Eisenkot misję utworzenia nowego rządu. Dotychczasowe negocjacje koalicyjne nie przyniosły jednak przełomu, a przedstawiciele poszczególnych ugrupowań nie zdołali wypracować porozumienia umożliwiającego powołanie nowego gabinetu.

W tej sytuacji propozycja Netanjahu stanowi kolejną próbę znalezienia rozwiązania politycznego impasu. Nie wiadomo jednak, czy spotka się z zainteresowaniem wystarczającej liczby ugrupowań, aby doprowadzić do utworzenia rządu jedności narodowej.