Jak przekazała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa, do ataku, w wyniku którego zginęła kobieta, doszło w dzielnicy sołomiańskiej. Uszkodzony został tam również budynek administracyjny. Według wstępnych informacji są także inni poszkodowani. Na miejsce skierowano odpowiednie służby.

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Ataki Rosji w obwodzie kijowskim. Pożary i przerwy w dostawach prądu i wody

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że trafiony został obiekt infrastruktury krytycznej. Służby prowadzą ocenę skali zniszczeń. W związku z uszkodzeniami w części dzielnic stolicy mogą wystąpić zakłócenia w dostawach energii elektrycznej i wody.

W kolejnym wpisie Kliczko poinformował o pożarze samochodów na parkingu w dzielnicy szewczenkowskiej. Ogień pojawił się w wyniku upadku odłamków.

Do ataku doszło również w Białej Cerkwi, położonej około 80 km na południe od Kijowa. Według Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej rosyjskie drony uszkodziły tam obiekt infrastruktury energetycznej. Trzy ranne osoby zostały przewiezione do szpitala.