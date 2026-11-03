Donald Trump przekazał, że zawarte zostało porozumienie z Beniaminem Netanjahu, na podstawie którego pomoc wojskowa USA dla Izraela potrwa tylko do końca 2026 roku – przekazała agencja Reuters.

Koniec wsparcia USA dla Izraela. Trump: nie będziemy już przekazywać 4 mld dol rocznie

Jak stwierdził Trump w rozmowie z Fox News, Izrael nie potrzebuje już tego wsparcia, a część demokratów i lewicowych polityków wykorzystuje kwestię amerykańskiego wsparcia dla Izraela jako argument przeciwko republikanom. 

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– Jeśli chodzi o przekazywanie pieniędzy Izraelowi, zawarliśmy z Bibim Netanjahu porozumienie, na podstawie którego przekazujemy Izraelowi 4 miliardy dolarów rocznie, ale już kilka miesięcy temu ustaliliśmy, że z tym kończymy – powiedział prezydent USA. 

– Uzgodniliśmy, że z końcem tego roku przestaniemy przekazywać środki Izraelowi. Oczywiście, jeśli Izrael będzie potrzebował pomocy, udzielimy mu jej – dodał Trump. 

Izrael zaskoczony decyzją Trumpa

Izraelskie ministerstwa finansów i obrony oraz dowództwo armii nie zostały wcześniej poinformowane o planowanym zakończeniu amerykańskiego wsparcia i zostały zaskoczone deklaracją Trumpa - poinformował portal Ynet. Izraelskie instytucje analizują obecnie konsekwencje tej decyzji, między innymi dla przyszłych zakupów uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

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Sprawa wywołała również reakcję opozycji. Gadi Ajzenkot, lider partii Jaszar, stwierdził, że sposób, w jaki ogłoszono zmianę w relacjach z USA, pokazuje, iż Netanjahu powinien odejść. Z kolei lider lewicy Jair Golan ostrzegł, że zakończenie pomocy będzie poważnym ciosem dla bezpieczeństwa Izraela. Dodatkowe wątpliwości dotyczą finansowych konsekwencji decyzji. Według jednego z wysokich rangą urzędników izraelskiego ministerstwa finansów rezygnacja z dwóch lat wsparcia oznaczałaby utratę 8 mld dolarów, które Izrael musiałby pokryć z podatków. Tymczasem obowiązujące porozumienie zawarte w 2016 roku przewiduje przekazywanie Izraelowi 3,8 mld dolarów rocznie do 2028 roku.