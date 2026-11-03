Donald Trump przekazał, że zawarte zostało porozumienie z Beniaminem Netanjahu, na podstawie którego pomoc wojskowa USA dla Izraela potrwa tylko do końca 2026 roku – przekazała agencja Reuters.

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Koniec wsparcia USA dla Izraela. Trump: nie będziemy już przekazywać 4 mld dol rocznie

Jak stwierdził Trump w rozmowie z Fox News, Izrael nie potrzebuje już tego wsparcia, a część demokratów i lewicowych polityków wykorzystuje kwestię amerykańskiego wsparcia dla Izraela jako argument przeciwko republikanom.

– Jeśli chodzi o przekazywanie pieniędzy Izraelowi, zawarliśmy z Bibim Netanjahu porozumienie, na podstawie którego przekazujemy Izraelowi 4 miliardy dolarów rocznie, ale już kilka miesięcy temu ustaliliśmy, że z tym kończymy – powiedział prezydent USA.

– Uzgodniliśmy, że z końcem tego roku przestaniemy przekazywać środki Izraelowi. Oczywiście, jeśli Izrael będzie potrzebował pomocy, udzielimy mu jej – dodał Trump.

Izrael zaskoczony decyzją Trumpa

Izraelskie ministerstwa finansów i obrony oraz dowództwo armii nie zostały wcześniej poinformowane o planowanym zakończeniu amerykańskiego wsparcia i zostały zaskoczone deklaracją Trumpa - poinformował portal Ynet. Izraelskie instytucje analizują obecnie konsekwencje tej decyzji, między innymi dla przyszłych zakupów uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

Sprawa wywołała również reakcję opozycji. Gadi Ajzenkot, lider partii Jaszar, stwierdził, że sposób, w jaki ogłoszono zmianę w relacjach z USA, pokazuje, iż Netanjahu powinien odejść. Z kolei lider lewicy Jair Golan ostrzegł, że zakończenie pomocy będzie poważnym ciosem dla bezpieczeństwa Izraela. Dodatkowe wątpliwości dotyczą finansowych konsekwencji decyzji. Według jednego z wysokich rangą urzędników izraelskiego ministerstwa finansów rezygnacja z dwóch lat wsparcia oznaczałaby utratę 8 mld dolarów, które Izrael musiałby pokryć z podatków. Tymczasem obowiązujące porozumienie zawarte w 2016 roku przewiduje przekazywanie Izraelowi 3,8 mld dolarów rocznie do 2028 roku.