Muszę być z wami szczery – tak naprawdę nie obchodzi mnie, co stanie się z Ukrainą w ten czy inny sposób J.D. Vance

Ale ani te inwestycje, ani zarobki na stanowisku dyrektora firmy Mithril Capital nie zapewniły mu naprawdę dużych pieniędzy. Dopiero wydana w 2016 r. książka „Hillbilly Elegy”, którą przetłumaczono na język polski jako „Elegię dla bidoków”, przyniosła mu rozgłos i wysokie honoraria. W tej autobiograficznej książce Vance powrócił wspomnieniami do swojego dzieciństwa i wczesnej młodości, opisując trudne życie w mieście Middletown w stanie Ohio u podnóża północno-zachodniego pasma Appalachów. To był świat społeczności robotniczych pracujących w wielkich fabrykach amerykańskiego Pasa Rdzy, jak nazywa się region pięciu najbardziej uprzemysłowionych stanów Ameryki. W książce pojawiają się także gorzkie wspomnienia autora o jego matce, która borykała się z poważnym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. „Elegia dla bidoków” to napisana dość prostym, ale autentycznym emocjonalnie językiem opowieść o próbie wyrwania się ze strefy marazmu i przeciętności. To jakże celny opis ludzi, którzy nigdy nie zrealizowali swojego „amerykańskiego snu”. Autor wskazuje na wojsko jako instytucję, która dała mu szansę na awans społeczny. Konserwatysta Vance w egzaltowanym uniesieniu gloryfikuje Korpus Piechoty Morskiej jako formację, która nadała jego życiu sens.

Jak J.D. Vance widzi politykę zagraniczną USA? Izrael – tak, Ukraina – nie

Książka nie zawiera krytyki wojny ani nie kwestionuje amerykańskiej inwazji na Irak, w której Vance brał udział. A mimo to jej autor niemal na każdym kroku wyraża poglądy nawiązujące do doktryny Monroego, która głosiła konieczność realizacji własnych interesów narodowych Amerykanów bez wtrącania się w konflikty europejskie oraz ingerowania w sprawy kanadyjskie. I nakazywała pilnowanie terytorium Ameryki Północnej przed jakąkolwiek próbą kolonizacji z zewnątrz.

J.D. Vance uważa, że wspieranie Ukrainy w walce z Rosją jest nie tylko naruszeniem tej fundamentalnej koncepcji izolacjonistycznej wskazanej przez twórców amerykańskiej państwowości. Jest przekonany, że angażowanie się USA w konflikt ukraiński naraża jego ojczyznę na ogromne wydatki, ale przede wszystkim prowadzi do nieuniknionego apokaliptycznego konfliktu nuklearnego z Federacją Rosyjską.

Vance przewodził w Senacie batalii o zablokowanie pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 60 mld dol. „Głosowałem przeciwko temu pakietowi w Senacie i pozostaję przeciwny praktycznie każdej propozycji, aby Stany Zjednoczone kontynuowały finansowanie tej wojny” – napisał w eseju dla „The New York Timesa” na początku tego roku, dodając: „Muszę być z wami szczery – tak naprawdę nie obchodzi mnie, co stanie się z Ukrainą w ten czy inny sposób”.