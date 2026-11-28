Historia więzionego od prawie dwóch lat Ekrema Imamoglu, byłego burmistrza Stambułu i lidera opozycji, jest doskonałą ilustracją funkcjonowania tureckiej demokracji. Imamoglu rządził przez lata Stambułem, czyli największą turecką metropolią i był najpopularniejszym politykiem w kraju. Jego ugrupowanie o profilu socjaldemokratycznym, Republikańska Partia Ludowa (CHP), stała na czele opozycji i nie tylko wygrywała wybory w 15-milionowym Stambule, ale też w kilku największych tureckich miastach, nie wyłączając Ankary.

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W czasie ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych opozycja nie zdołała jednak pokonać prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana oraz jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) wraz z jej niewielką partią sojuszniczą. Ale wtedy 53–letni Imamoglu był u szczytu popularności oraz na dobrej drodze, aby zastąpić prezydenta w kolejnych wyborach wiosną 2028 r., czyli już za kilkanaście miesięcy.

Nieważny dyplom burmistrza Imamoglu

W tym momencie zakończyła się kariera popularnego burmistrza. Najpierw trafił do aresztu z podejrzeniem o korupcję. Potem Uniwersytet Stambulski unieważnił jego dyplom magisterski z zarządzania. Ta decyzja była wstępem do zamknięcia mu drogi do stanowiska prezydenta, który to urząd może, zgodnie z konstytucją, pełnić jedynie osoba z ważnym dyplomem wyższej uczelni.

Imamoglu wytoczył proces swej Alma Mater. Właśnie zapadł wyrok odwoławczy sądu administracyjnego potwierdzający brak wyższego wykształcenia przez byłego burmistrza. Miało dojść do nieprawidłowości przy transferze studenta Imamoglu z uniwersytetu w okupowanej przez Turcję części Cypru do uniwersytetu w Stambule.

– Nie było niczego nielegalnego w transferze z jednego uniwersytetu do drugiego. Celem całej operacji z udziałem sądów było wyeliminowanie najgroźniejszego konkurenta w zbliżających się wyborach – mówi „Rz” Iter Turan, emerytowany profesor uniwersytetu Bilgi w Stambule.

Jego zdaniem nie tylko pozbawienie Imamoglu dyplomu eliminuje go skutecznie z życia politycznego. Czekają go jeszcze liczne kary więzienia, które niewątpliwie zapadną, patrząc na sytuację uzależnienia sądów od władz politycznych. W liczącym 4 tys. stron akcie oskarżenia zawarto 142 zarzuty dotyczące przestępstw od korupcji i płatnej protekcji po zdradę stanu, za co grożą mu w sumie 2353 lata więzienia, czyli 16 lat za każde z nich.

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Autorytaryzm po turecku

Dla opozycji jest to najprawdziwsza farsa, świadcząca o systemie rządów Erdogana. Prezydent pamięta dobrze, że Imamoglu upokorzył trzykrotnie swym zwycięstwem wyborczym kandydata partii prezydenta w Stambule, który był kiedyś matecznikiem samego Erdogana – to tam rozpoczynał swą karierę polityczną.

Kłopoty Imamoglu oraz aresztowanie 36 burmistrzów z ramienia Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) doprowadziły do jej rozłamu. Powstało nowe ugrupowanie o nazwie Nowa Partia (Yeni Parti), do której przeszło 91 posłów parlamentu ze 135, których miała CHP. Ma już jednak 400 tys. zgłoszeń członkowskich z całego kraju oraz równowartość 10 mln dol. dotacji od zwolenników.

Jak przekazują tamtejsze media, ugrupowanie ma już także kłopoty z władzami, ponieważ 63 deputowanym Nowej Partii grozi pozbawienie immunitetu, z różnych powodów. Cel tych gróźb jest jasny. Chodzi o wymuszenie umiaru w krytyce rządu i prezydenta w zbliżającej się kampanii wyborczej.

Temu celowi służą też przejęcia kolejnych mediów, aresztowania dziennikarzy oraz cenzura w internecie. – To nic nowego w naszym kraju. Pozostało jeszcze tylko kilka niezależnych mediów, lecz ich liczba zmniejsza się z każdym rokiem – mówi „Rz” jeden z pragnących zachować anonimowość tureckich dziennikarzy z medium opanowanego w ostatnim czasie przez sprzyjającego rządowi biznesmena.

Przypomina, że kilkanaście dni temu zamknięta została strona internetowa niezależnego serwisu informacyjnego T24, z uzasadnieniem, że wspiera „propagandę LGBT”. W ten sposób prezydent Erdogan przygotowuje grunt do zapewnienia sobie kolejnej, czwartej już kadencji prezydenckiej. Tymczasem zgodnie z konstytucją liczba kadencji prezydenckich jednej osoby nie może przekraczać dwóch. Ale jedynie w sytuacji, kiedy kadencje te zostały ukończone „w pełni”. Skrócenie kadencji jest praktycznie równoznaczne z uznaniem jej za niebyłą. Tak właśnie było w 2023 r., kiedy przedterminowe wybory „unieważniły” drugą kadencję Erdogana, co umożliwiło mu objęcie tego urzędu po raz trzeci. Niewykluczone, że powtórzy ten manewr, mimo że kilka lat temu zapowiadał, że jego obecna kadencja będzie ostatnią.

Czas na dynastię Erdoganów

W mediach pojawiają się jednak inne scenariusze, według których po zakończeniu pełnej kadencji prezydenckiej wiosną 2028 r. w roli kandydata na najwyższe stanowisko w państwie wystąpi Necmettin Bilal Erdogan, 44–letni syn prezydenta.

Nie można wykluczyć, że kandydatem na ewentualnego sukcesora prezydenta Erdogana może być jego zięć Berat Albayrak. To były minister energii i surowców naturalnych, który przez kilka lat był również szefem resortu finansów. Pojawiają się także pogłoski, iż szanse może mieć drugi z zięciów, Selçuk Bayraktar, miliarder i twórca słynnego drona, absolwent Massachusetts Institute of Technology.

Jak na razie popularność Erdogana, jak i jego partii, gwałtownie maleje. Zdaniem profesora Turana jest to wynikiem nieudolności rządu, wysokiej 30 proc. inflacji i spadku poziomu życia. Towarzyszy temu rozwijający się do września tego roku potężny skandal finansowy, który dotknął niemal pół miliona klientów funduszy inwestycyjnych. 130 z nich zostało zamkniętych, co oznacza, że ich klienci nie mają dostępu do zgromadzonych tam środków. Tymczasem inwestycje tego rodzaju służyły wielu obywatelom za ochronę przed inflacją. Równocześnie z giełdy wyparowała równowartość 18 mld dol.

W takich warunkach decyzja o przedterminowych wyborach jest mało prawdopodobna. Tym bardziej że nie widać poprawy warunków życia większości społeczeństwa. Pensje wprawdzie stale rosną, ale i tak nie nadążają za inflacją. W dodatku z informacji Tureckiego Instytutu Statystycznego (TurkStat) na temat sytuacji rodzinnej za rok 2024 wynika, że co trzecia rodzina mieszkała w domu z przeciekającymi dachami, zagrzybionymi ścianami lub gnijącymi ramami okiennymi.