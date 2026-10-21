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Turcji nie podoba się polityka Azerbejdżanu
Kilkunastoletnia prymuska w niebieskiej chuście muzułmańskiej, hidżabie, stoi przed zatrzaśniętymi drzwiami do szkoły i mówi z żalem: „Czy kiedykolwiek przyniosłam wstyd szkole, czy zrobiłam coś złego? Na świadectwie mam same dobre oceny” – to jeden z filmików z Azerbejdżanu, który obiegł ponad tydzień temu portale społecznościowe. Na innych dziewczynki w hidżabach płakały, gdy przeganiał je ze szkoły woźny.
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