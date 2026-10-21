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Ostry konflikt między braćmi. Azerbejdżan poróżnił się z Turcją

Kadry sprzed azerbejdżańskich szkół, do których nie wpuszcza się uczennic w muzułmańskich chustach, wywołały burzę w stosunkach Turcji z Azerbejdżanem. Podważyły oficjalne hasło „Jeden naród, dwa państwa”. Pojawiły się nawet pogłoski, że Ankara chce dokonać w bratnim kraju konserwatywnego przewrotu.

Publikacja: 21.10.2026 19:01

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Turcji nie podoba się polityka Azerbejdżanu

Turcji nie podoba się polityka Azerbejdżanu

Foto: AFP

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Jerzy Haszczyński

Kilkunastoletnia prymuska w niebieskiej chuście muzułmańskiej, hidżabie, stoi przed zatrzaśniętymi drzwiami do szkoły i mówi z żalem: „Czy kiedykolwiek przyniosłam wstyd szkole, czy zrobiłam coś złego? Na świadectwie mam same dobre oceny” – to jeden z filmików z Azerbejdżanu, który obiegł ponad tydzień temu portale społecznościowe. Na innych dziewczynki w hidżabach płakały, gdy przeganiał je ze szkoły woźny. 

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