Europosłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Ewa Kopacz przekazali po wtorkowym spotkaniu z Ursulą von der Leyen w Strasburgu, że szefowa KE zadeklarowała poparcie dla polskiego stanowiska w sprawie ochrony europejskiego sektora AGD. Chodzi o rozszerzenie mechanizmu granicznego podatku węglowego CBAM na urządzenia gospodarstwa domowego importowane spoza Unii Europejskiej.

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Rozwiązanie to ma pomóc europejskim producentom skuteczniej konkurować z firmami spoza Wspólnoty, zwłaszcza z Chin, które musiałyby płacić dodatkowy podatek.

– Dlaczego? Dlatego, że Polska jest drugim producentem AGD na świecie, dlatego, że Chiny zalewają całą Europę i zależało nam, żeby ochronić to wszystko, co jest produkowane w Europie i w Polsce – podkreślił Dariusz Joński.

– Znaleźliśmy większość w Parlamencie Europejskim i przegłosowaliśmy we wrześniu dużą większością w Parlamencie Europejskim, żeby wszystkie produkty – od lodówek, zamrażarek, piekarników po pralki – żeby to wszystko, co będzie wpływało spoza Unii Europejskiej, znalazło się na tej liście CBAM, czyli było dodatkowo opodatkowane – powiedział europoseł KO.

Producenci AGD chcą ochrony przed konkurencją z Chin

Dariusz Joński wyjaśnił, że wraz z Ewą Kopacz spotkali się z Ursulą von der Leyen, by przekonać KE do poparcia ich stanowiska.

– Usłyszeliśmy zapewnienie, że Komisja Europejska będzie popierała nasze stanowisko, a dodatkowo w najbliższym czasie spotka się z nami i z branżą AGD komisarz Wopke Hoekstra. Więc to są też dobre informacje dla wszystkich, którzy produkują AGD w Polsce – przekazał.

Działania na rzecz wzmocnienia europejskiego sektora AGD europosłowie KO rozpoczęli w czerwcu. W Parlamencie Europejskim ruszyła wtedy zbiórka podpisów pod memorandum skierowanym do Ursuli von der Leyen. Dokument dotyczył potrzeby ochrony producentów z UE przed rosnącą konkurencją ze strony chińskich przedsiębiorstw.

Joński zwracał wówczas uwagę na znaczenie branży dla rynku pracy. Według przywołanych przez niego danych w sektorze AGD w Unii Europejskiej zatrudnionych jest około 500 tys. osób, z czego 100 tys. w Polsce.

Europejscy producenci, którzy przez lata konkurowali z firmami z Chin przede wszystkim jakością, mierzą się obecnie z nową sytuacją rynkową. Chińskie przedsiębiorstwa rozwijają ofertę zaawansowanych technologicznie urządzeń, a jednocześnie często proponują ceny niższe niż ich europejscy konkurenci.

Autorzy memorandum wskazują, że na konkurencyjność unijnego sektora negatywnie wpływają także wysokie koszty energii i pracy oraz obciążenia wynikające z regulacji. Ich zdaniem potrzebne są działania, które wzmocnią pozycję europejskich firm i pomogą utrzymać produkcję oraz miejsca pracy w Unii.