O tym Marzena Tabor-Olszewska rozmawia w podcaście „Rzecz w tym” z Michałem Płocińskim, szefem działu Opinie „Rzeczpospolitej”.

Reklama Reklama

Samotni mężczyźni i nierówności, o których nie chcemy rozmawiać

Dane pokazują skalę problemu. Wśród Polaków w wieku 25–34 lat wyższe wykształcenie ma 56 proc. kobiet i zaledwie 37 proc. mężczyzn. Według przywołanych w rozmowie badań wysoki poziom samotności deklaruje aż 65 proc. mężczyzn w wieku 25–34 lat, wobec 38 proc. kobiet. To nie są wyłącznie indywidualne historie, lecz zjawiska, które mogą mieć głębokie społeczne i kulturowe przyczyny.

Michał Płociński zwraca uwagę, że rozmowa o problemach mężczyzn wciąż spotyka się z niezrozumieniem, a niekiedy wręcz z drwiną. Podczas kongresu mężczyzn trudno było zaprosić przedstawicieli największych polskich partii do debaty. Zdaniem publicysty politycy nie dostrzegają problemów tej grupy, ponieważ nie widzą w niej wystarczająco atrakcyjnego elektoratu. Jak mówi: „Główne partie nie mają nic panom do powiedzenia”.

Gość podcastu podkreśla, że szczególnie trudna jest sytuacja mężczyzn z małych miejscowości i prowincji. Częściej doświadczają wykluczenia komunikacyjnego i zdrowotnego, mają mniejsze szanse na zdobycie wyższego wykształcenia, a ich problemy bywają sprowadzane do rzekomej osobistej winy. Tymczasem na ich sytuację wpływają również oczekiwania rodziców, wzorce wychowania i brak perspektyw zawodowych. Płociński zwraca uwagę, że chłopcy już na wczesnym etapie edukacji mogą pozostawać w tyle za dziewczętami, a ich rozwój nie zawsze jest wspierany z taką samą determinacją.

Samotność ma także wymiar emocjonalny. Mężczyźni często nie potrafią budować bliskich relacji z innymi mężczyznami ani rozmawiać o swoich problemach. Gdy nie mają partnerki, mogą zostać praktycznie bez wsparcia. Płociński mówi wprost: „My jako faceci nie jesteśmy nauczeni ze sobą rozmawiać.” Dlatego potrzebne są miejsca i inicjatywy, które pozwolą młodym mężczyznom rozmawiać o emocjach, trudnościach i własnych doświadczeniach bez obawy przed ośmieszeniem.

Frustracja młodych i polityczna oferta skrajności

Brak wsparcia, poczucie wykluczenia i przekonanie, że przyszłość będzie gorsza niż życie rodziców, tworzą podatny grunt dla radykalnych narracji. W internecie część sfrustrowanych mężczyzn szuka odpowiedzi w manosferze, gdzie problemy związane z samotnością bywają przedstawiane jako wina kobiet. Taka narracja daje poczucie przynależności, ale jednocześnie wzmacnia agresję i pogłębia podziały między płciami.

Zdaniem Płocińskiego nie można jednak ograniczać się do potępiania tych środowisk. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, dlaczego młodzi ludzie do nich trafiają. Publicysta zauważa, że Konfederacja potrafi przedstawić młodym spójną odpowiedź na ich frustracje, nawet jeśli proponowane przez nią rozwiązania nie są odpowiedzią, z którą sam się zgadza. Jej przekaz jest prosty: państwo nie działa, nikt nie zajmie się twoimi problemami, więc musisz radzić sobie sam. To szczególnie zrozumiały przekaz dla tych, którzy nie ufają instytucjom publicznym i nie widzą szans na poprawę swojej sytuacji.

W rozmowie nie brakuje również ważnego zastrzeżenia: dostrzeganie problemów mężczyzn nie oznacza obwiniania kobiet. Młode kobiety także doświadczają samotności i wykluczenia, a mimo zdobywania wykształcenia i rozwijania kariery bywają atakowane za własne życiowe wybory. Jak podkreśla Płociński: „One zrobiły wszystko dobrze, a dostają totalną agresję, że wszystko jest ich winą.”

Czy państwo i politycy potrafią odpowiedzieć na problemy młodego pokolenia, zanim frustracja przerodzi się w jeszcze głębsze podziały? Jak zmienić społeczne wzorce męskości, by znalazło się w nich miejsce na wrażliwość, emocje i proszenie o pomoc? I co zrobić, żeby samotność młodych mężczyzn przestała być tematem wyśmiewanym lub wykorzystywanym w politycznej walce? O tym w podcaście „Rzecz w tym” rozmawiają Marzena Tabor-Olszewska i Michał Płociński.