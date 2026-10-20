Znaleziony podczas prac ziemnych przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu niewybuch to 250-kilogramowa bomba lotnicza z okresu II wojny światowej. Od czwartku 15 października teren budowy kompleksu hotelowo-biurowego przy ul. Kolejowej jest zabezpieczony przez policję.

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Ewakuowani Wrocławianie mają dokąd pójść

Akcja wywiezienia bomby została zaplanowana na wtorek 20 października. Wymagała drobiazgowych przygotowań ze względu na rozmiar pocisku – jego ewentualne uszkodzenie stanowiłoby sporo niebezpieczeństwo dla osób przebywających w pobliżu. Z tego względu na czas akcji zarządzona została ewakuacja budynków znajdujących się w promieniu 300 metrów od miejsca działań saperów. Mieszkańcy okolicznych bloków od soboty są informowani o obowiązku opuszczenia mieszkań najpóźniej do godz. 9.30. Saperzy mają rozpocząć działania między godz. 10.00 a 10.30.

We wtorek od rana prowadzona jest ewakuacja mieszkańców z budynków sąsiadujących z terenem budowy, gdzie znaleziono niewybuch. Objęte są nią wskazane adresy przy następujących ulicach i placach: ul. Kolejowa – nr 2–56, ul. Prosta – nr 34–46, ul. Lelewela – nr 1–23, ul. Grabiszyńska – nr 2–36, ul. Jęczmienna – nr 12–29, ul. Pszenna – nr 12–28, ul. Owsiana – nr 1, ul. Stysia – nr 31–41 a, ul. Zielińskiego – nr 1–53 a, ul. Piłsudskiego – nr 9–29, ul. Skwierzyńska – nr 1–16, ul. Swobodna – nr 73, pl. Rozjezdny, pl. Legionów – nr 9–14.

Łącznie swoje mieszkania, do godz. 9.30, ma opuścić około 3 tys. osób. Na czas ewakuacji mieszkańcy mogą udać się do Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności. Potrzebujący transportu będą mogli skorzystać z autobusów MPK podstawionych w rejonie przystanku przy ul. Grabiszyńskiej/Szpitalnej, skrzyżowania ul. Piłsudskiego/Kościuszki oraz w rejonie pl. Legionów.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oraz PKP

W związku z akcją saperską wprowadzono zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, z utrudnieniami muszą liczyć się również kierowcy. Zmiany dotyczą linii tramwajowych 4, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 23 oraz autobusowych: 122, 144, 148.

Utrudnienia będą też na kolei, ponieważ w bliskim sąsiedztwie budowy przebiega linia prowadząca do Dworca Głównego. „Wstrzymanie ruchu pociągów na terenie Wrocławskiego Węzła Kolejowego planowane jest w godz. 10.30–11.15 (…) W tym czasie pięć pociągów PKP Intercity zostanie zatrzymanych na wyznaczonych stacjach i przystankach do czasu wznowienia ruchu. Możliwe są opóźnienia do 60 minut” – podała spółka PKP Intercity.

Z kolei PKP PLK poinformowały, że około godz. 10.30 zostanie wstrzymany ruch pociągów ze stacji Wrocław Główny w kierunku Jeleniej Góry, Rawicza, Oleśnicy, Legnicy i Głogowa.

We Wrocławiu stosunkowo często podczas prac ziemnych znajdowane są niewybuchy z okresu II wojny światowej. Większa ewakuacja z tego powodu ostatnio była przeprowadzana w lipcu w okolicach ul. Trzemeskiej.